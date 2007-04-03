osafly написав:То ванговали падение до 3-х,теперь ралли То что 3 и ниже не будет,это уже наверное всем понятно...И чем выше мы заберемся до горы,тем меньше шансов увидеть даже 4-4.5 Осеннее падение-длилось 1мес,в активной фазе...Рост уже почти месяц...Или рост-безграничен во времени?
Прогнозы актуальны, мы еще от цифры 3000 даже в 2 раза не выросли. А падали с 20000 до 3200 в 6.6 раз. В крипте все реально, как много иксов, так и много дробей.
Сейчас я вижу, как печатают тезер, по 50-200 млн штук приростает. В январе 2017 года это привело к тому, что альты стрельнули к битку с иксами.
Вполне возможно, что эфир прострелит 200. ЭОС дострелит до 7 Йота развернется и хотя бы до 50 центов дойдет. Bitcoin Cash может и отметку в 400 взять...
Казино продолжает работать, азарт никуда не уходит вообщем...
Zebra написав: январе 2017 года это привело к тому, что альты стрельнули к битку с иксами...
Казино продолжает работать, азарт никуда не уходит вообщем...
Чекаю як ніндзя в засідці цього. Тільки хардкор, тільки ікси!!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
osafly написав:Казак,то ты падения ждешь...То иксов...То в засаде.То параноишь(типа за тобой следят) Вова,"шо такое"?? Криптоигры как то нехорошо сказываются...Налицо раздвоение личности
Чекаю падіння дєда і стояк у альтів мілких. Перелитися або в дєда, або зелень. Жодного роздвоєння!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!