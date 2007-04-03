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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1447144814491450

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:36

  osafly написав:То ванговали падение до 3-х,теперь ралли :-) То что 3 и ниже не будет,это уже наверное всем понятно...И чем выше мы заберемся до горы,тем меньше шансов увидеть даже 4-4.5 Осеннее падение-длилось 1мес,в активной фазе...Рост уже почти месяц...Или рост-безграничен во времени?

Прогнозы актуальны, мы еще от цифры 3000 даже в 2 раза не выросли. А падали с 20000 до 3200 в 6.6 раз. В крипте все реально, как много иксов, так и много дробей.

Сейчас я вижу, как печатают тезер, по 50-200 млн штук приростает. В январе 2017 года это привело к тому, что альты стрельнули к битку с иксами.

Вполне возможно, что эфир прострелит 200.
ЭОС дострелит до 7
Йота развернется и хотя бы до 50 центов дойдет.
Bitcoin Cash может и отметку в 400 взять...

Казино продолжает работать, азарт никуда не уходит вообщем...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:44

  Zebra написав: январе 2017 года это привело к тому, что альты стрельнули к битку с иксами...

Казино продолжает работать, азарт никуда не уходит вообщем...

Чекаю як ніндзя в засідці цього. Тільки хардкор, тільки ікси!! :D

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:39

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав: январе 2017 года это привело к тому, что альты стрельнули к битку с иксами...

Казино продолжает работать, азарт никуда не уходит вообщем...

Чекаю як ніндзя в засідці цього. Тільки хардкор, тільки ікси!! :D



Казак,то ты падения ждешь...То иксов...То в засаде.То параноишь(типа за тобой следят) Вова,"шо такое"?? Криптоигры как то нехорошо сказываются...Налицо раздвоение личности :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:47

  osafly написав:Казак,то ты падения ждешь...То иксов...То в засаде.То параноишь(типа за тобой следят) Вова,"шо такое"?? Криптоигры как то нехорошо сказываются...Налицо раздвоение личности :lol:

Чекаю падіння дєда і стояк у альтів мілких. Перелитися або в дєда, або зелень. Жодного роздвоєння! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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