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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1448144914501451

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На БФ стоимость свопов по ВТС поднялась до небес.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:08

  osafly написав:И чем это грозит рынку??? Паника среди инвесторов? С Bitfinex выведено более $300 млн в биткоинах и Ethereum
Zebrа,что творится на Битфинексе?? Ноги делаете оттуда??Или рассосется само??


Зебра забрав половину кишенькових коштів і завалив нещасну біржу
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greenozon
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  #<1 ... 1448144914501451
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