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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55
На БФ стоимость свопов по ВТС поднялась до небес.
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Vitaka
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