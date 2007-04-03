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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На БФ стоимость свопов по ВТС поднялась до небес.
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:08
Зебра забрав половину кишенькових коштів і завалив нещасну біржу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10
Хз, пока наблюдаю.
Додано: Пон 29 кві, 2019 06:07
Из интересного.
IOTA объявили партнёрство с Jaguar Land Rover групп.
Теперь владельцы этих авто смогут зарабатывать IOTA токены с помощью обмена информации о ситуации на дорогах сразу в Smart wallet машины.
Новость дала +20% роста токену и возможно станет триггером для разворота, после затяжного падения.
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01
В Tether подтвердили, что стейблкоин подкреплен резервами всего на 74%
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