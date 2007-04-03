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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1448144914501451

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На БФ стоимость свопов по ВТС поднялась до небес.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:08

  osafly написав:И чем это грозит рынку??? Паника среди инвесторов? С Bitfinex выведено более $300 млн в биткоинах и Ethereum
Zebrа,что творится на Битфинексе?? Ноги делаете оттуда??Или рассосется само??


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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10

  osafly написав:И чем это грозит рынку??? Паника среди инвесторов? С Bitfinex выведено более $300 млн в биткоинах и Ethereum
Zebrа,что творится на Битфинексе?? Ноги делаете оттуда??Или рассосется само??

Хз, пока наблюдаю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 06:07

Из интересного.

IOTA объявили партнёрство с Jaguar Land Rover групп.

Теперь владельцы этих авто смогут зарабатывать IOTA токены с помощью обмена информации о ситуации на дорогах сразу в Smart wallet машины.

Новость дала +20% роста токену и возможно станет триггером для разворота, после затяжного падения.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01

В Tether подтвердили, что стейблкоин подкреплен резервами всего на 74%
https://forklog.com/v-tether-podtverdil ... ego-na-74/
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять двадцать пять....Все альты практически стоят на месте,рости никто не хочет и не пытается...При меньших объемах торгов,или примерно равнозначных-биток пытаются протолкнуть выше 5500...Ну кому так неймется??При откате на 200-300$ альты снова дружно уйдут в хорошие минуса(от 10%) Доколе будет продолжаться этот "биткоиновый беспредел"??? Скоро будем иметь ситуацию,когда биток +100% от дна...Альты от 0 до +20% максимум,за исключением BCН LTC и EOS
osafly
 
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