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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1449145014511452

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08

Пішли на штурм 6000$. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33

  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 6000$. :P

Жду отката, мож тада и рипла подтянется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 6000$. :P

Жду отката, мож тада и рипла подтянется :)

По законам ринка, повинен бути відкат. Але це кріпта. Може нєжданчик і супрайз бути. :D Тут ніколи булки не можна розслабляти! :D Як рванемо однією зеленою на 10000$, а потім і на всі 100000$. Добряче пасажирів висадили! :) Тому тре диверсифікувати стратегії. Все повинно бути у господарстві. І дєд, і альти, і овнокоїни. Збалансований портфель.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 26276
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  #<1 ... 1449145014511452
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