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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08
Пішли на штурм 6000$.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41
По законам ринка, повинен бути відкат. Але це кріпта. Може нєжданчик і супрайз бути. Тут ніколи булки не можна розслабляти! Як рванемо однією зеленою на 10000$, а потім і на всі 100000$. Добряче пасажирів висадили! Тому тре диверсифікувати стратегії. Все повинно бути у господарстві. І дєд, і альти, і овнокоїни. І зелений доляр, звісно. Збалансований портфель.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:02
Козак-характерник, ну то такэ, ща набалансуэмо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:04
Святе правило анархіста - не годувати кроликів, жодних. Тим паче таких скажених і ненажерливих як в нас. Свобода - мати наша! Світ без кордонів. Риба шукає де глибше, а людина де краще!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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