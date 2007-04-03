|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08
Пішли на штурм 6000$.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41
По законам ринка, повинен бути відкат. Але це кріпта. Може нєжданчик і супрайз бути. Тут ніколи булки не можна розслабляти! Як рванемо однією зеленою на 10000$, а потім і на всі 100000$. Добряче пасажирів висадили! Тому тре диверсифікувати стратегії. Все повинно бути у господарстві. І дєд, і альти, і овнокоїни. І зелений доляр, звісно. Збалансований портфель.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:02
Козак-характерник, ну то такэ, ща набалансуэмо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:04
Святе правило анархіста - не годувати кроликів, жодних. Тим паче таких скажених і ненажерливих як в нас. Свобода - мати наша! Світ без кордонів. Риба шукає де глибше, а людина де краще!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:34
На штурм пошел биток...У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет..Все Альты из первой двадцатки,так не охотно и повильно...крокують невпевнено слідом...Шоб при первом развороте и шухере,с криком "Падаю...б....а-ть" шандарахнуться ниже плинтуса.Ждем.Тогда и будем докупаться.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:19
Спостерігаємо з попкорном на м'якій канапі. І промальовуємо різні сценарії. Тут пан або пропав! Я обираю пана!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
|