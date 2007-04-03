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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:08
Пішли на штурм 6000$.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41
По законам ринка, повинен бути відкат. Але це кріпта. Може нєжданчик і супрайз бути. Тут ніколи булки не можна розслабляти! Як рванемо однією зеленою на 10000$, а потім і на всі 100000$. Добряче пасажирів висадили! Тому тре диверсифікувати стратегії. Все повинно бути у господарстві. І дєд, і альти, і овнокоїни. І зелений доляр, звісно. Збалансований портфель.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:02
Козак-характерник, ну то такэ, ща набалансуэмо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:04
Святе правило анархіста - не годувати кроликів, жодних. Тим паче таких скажених і ненажерливих як в нас. Свобода - мати наша! Світ без кордонів. Риба шукає де глибше, а людина де краще!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:34
На штурм пошел биток...У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет..Все Альты из первой двадцатки,так не охотно и повильно...крокують невпевнено слідом...Шоб при первом развороте и шухере,с криком "Падаю...б....а-ть" шандарахнуться ниже плинтуса.Ждем.Тогда и будем докупаться.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:19
Спостерігаємо з попкорном на м'якій канапі. І промальовуємо різні сценарії. Тут пан або пропав! Я обираю пана!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!?
Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав.
Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:38
Злив всі овнокоїни. Перелив у біток! 300% приблизно. Кайфую! Це той самий DIG був. Вітаю з пробиттям 6000$! Слава мистецтву ніндзя! Удєлал я їх!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 03 тра, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:43
У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.
Ждите, вернутся еще вам ваши битки.
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).
Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.
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