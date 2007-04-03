У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.
Ждите, вернутся еще вам ваши битки.
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%). Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.
Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" До будь якого повороту готовий!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!