У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.
Ждите, вернутся еще вам ваши битки.
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%). Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.
Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" До будь якого повороту готовий!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
osafly написав:У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.
я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!? Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав. Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.
Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Zebra написав: Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).
Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то таке Издержки прохфесии
Грубо...Лайтуха зробив з грудня 4 ікса. Це найкраща інвестиція була з початку року. Якщо ці ікси приміряти на інші топові монети, то така картинка вимальовується...Можливо в травні туземун до таких самих піків як у лайта, а потім грохнемося на 50-60%.
Кефір - 320$
Кеша - 400$
Дашка - 200$
Дєд - 12000$
А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по лайту дивитися і коригувати на фіат, то десь 7400$ дєд повинен помацяти. По кефіру 6700$.
Дивимося, як маніпуль крутане рулетку... Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!