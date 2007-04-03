Kriptogedon написав:

osafly написав: У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет. У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.

я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!?Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав.Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.