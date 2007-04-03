У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.
Ждите, вернутся еще вам ваши битки.
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%). Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.
Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" До будь якого повороту готовий!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
osafly написав:У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.
я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!? Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав. Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.
Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Zebra написав: Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).
Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то таке Издержки прохфесии
Грубо...Лайтуха зробив з грудня 4 ікси. Це найкраща інвестиція була з початку року. Якщо ці ікси приміряти на інші топові монети, то така картинка вимальовується...Можливо в травні туземун до таких самих піків як у лайта, а потім грохнемося на 50-60%.
Кефір - 320$
Кеша - 400$
Дашка - 200$
Дєд - 13270$
А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по іксам кефіра з початку року дивитися і коригувати на фіат, то 7170$ світить.
Дивимося, як маніпуль крутане рулетку... Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ничего не вернется. Те битки были намайнены, накопившиеся остатки от не потраченного. Я в майнинге с 2013-го и сделал два основных вывода 1.Биток растет 2. Чем громче крики про "крипте хана" тем вероятнее близкий рост. 3. Крики про "Рост ниастанавить!" верный вестник скорого слива. И потеря по смешной цене моих битков только укрепила меня в правильности моих наблюдений. Но, время упущено, оборудование уже не дает такого профита...в трейдуна не играю, своими кровными не рискую. А упущенную выгоду - да, жаль. Не слитые 8 Лайткоинов вряд ли что-то отобьют. Самое главное - по итогам правы оказались крипто-оптимисты, даже по сегодняшней цене те битки дали бы мне хороший доход. А я же не пессимист, иначе и в майнинг не входил бы.
На сьогодні маємо невизначеність, куди піде дєд відносино $? Може зі свистом вниз і оновлювати лої, а може зробить ті самі ікси, що альти. Потенційний прибуток не хочу втратити як Зьобра, тому поки вирішив поторгувати в парі альти топові - дєд.
Розклад такий...
50% портфелю - $. Підстраховка на падіння, щоб докупити бітка, якщо грохнеться і оновить лої. 50% - дєд.
Далі....Поставив ордери на закуп кефіра і дашки за біток, лєсєнкою.
20 кефірів по ціні 0,028; 0,027; 0,026; 0,025
20 дашек по ціні 0,02; 0,019; 0,018
Ці альти майже на дні до дєда. Тому навіть якщо дєд покотиться до низу відносно $, можна буде помацати профіт на перехресній торгові. Плюс докупити за $ дєда на дні.
Якщо ж дєд піде вгору, то можна буде помацати профіт в $ як від зростання ціни дєда, так і альтів. Але все одно спостерігати за кроскурсом дєда к топовим альтам і походу вносити корективи в тактику.
В принципі консервативна і збалансована тактика. І туземун, і тузедно - будь який варіант влаштовує.
Також приглядаюся до певних овнокоїнів, що буравлять дно...Виділю тоді певну частину на закуп. Або за біток, або за $, по ситуації дивитимуся. Це суперризикова частина портфелю.
Найімовірніший сценарій, що курс попре вгору. Завжди так було, що спочатку пампили овнокоїни, потім топові альти. А потім все лили в дєда. Так і зараз. Альти топові зробили до 3-4 ікса. А дєд ще й 2 ікса не зробив. Тому можливий перелив. Або і дєд і альти вже намацяли свої максимальні ікси на момент і все покотиться оновлювати лої.
Головне - виробити правильну тактику, щоб врахувати всі можливі ризики. Бути готовим до будь якого розвитку подій.
Не виключаю, що ралі може бути і біток погонять на 14000$. А може візьме свої 3-4 ікси від лоя, тобто діапазон 9000 - 12000$.
За фарт!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!