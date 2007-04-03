У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.
Ждите, вернутся еще вам ваши битки.
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%). Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.
Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" До будь якого повороту готовий!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
osafly написав:У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.
я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!? Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав. Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.
Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Zebra написав: Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).
Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то таке Издержки прохфесии
Грубо...Лайтуха зробив з грудня 4 ікси. Це найкраща інвестиція була з початку року. Якщо ці ікси приміряти на інші топові монети, то така картинка вимальовується...Можливо в травні туземун до таких самих піків як у лайта, а потім грохнемося на 50-60%.
Кефір - 320$
Кеша - 400$
Дашка - 200$
Дєд - 13270$
А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по іксам кефіра з початку року дивитися і коригувати на фіат, то 7170$ світить.
Дивимося, як маніпуль крутане рулетку... Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ничего не вернется. Те битки были намайнены, накопившиеся остатки от не потраченного. Я в майнинге с 2013-го и сделал два основных вывода 1.Биток растет 2. Чем громче крики про "крипте хана" тем вероятнее близкий рост. 3. Крики про "Рост ниастанавить!" верный вестник скорого слива. И потеря по смешной цене моих битков только укрепила меня в правильности моих наблюдений. Но, время упущено, оборудование уже не дает такого профита...в трейдуна не играю, своими кровными не рискую. А упущенную выгоду - да, жаль. Не слитые 8 Лайткоинов вряд ли что-то отобьют. Самое главное - по итогам правы оказались крипто-оптимисты, даже по сегодняшней цене те битки дали бы мне хороший доход. А я же не пессимист, иначе и в майнинг не входил бы.
На сьогодні маємо невизначеність, куди піде дєд відносино $? Може зі свистом вниз і оновлювати лої, а може зробить ті самі ікси, що альти. Потенційний прибуток не хочу втратити як Зьобра, тому поки вирішив поторгувати в парі альти топові - дєд.
Розклад такий...
50% портфелю - $. Підстраховка на падіння, щоб докупити бітка, якщо грохнеться і оновить лої. 50% - дєд.
Далі....Поставив ордери на закуп кефіра і дашки за біток, лєсєнкою.
20 кефірів по ціні 0,028; 0,027; 0,026; 0,025
20 дашек по ціні 0,02; 0,019; 0,018
Ці альти майже на дні до дєда. Тому навіть якщо дєд покотиться до низу відносно $, можна буде помацати профіт на перехресній торгові. Плюс докупити за $ дєда на дні.
Якщо ж дєд піде вгору, то можна буде помацати профіт в $ як від зростання ціни дєда, так і альтів. Але все одно спостерігати за кроскурсом дєда к топовим альтам і походу вносити корективи в тактику.
В принципі консервативна і збалансована тактика. І туземун, і тузедно - будь який варіант влаштовує.
Також приглядаюся до певних овнокоїнів, що буравлять дно...Виділю тоді певну частину на закуп. Або за біток, або за $, по ситуації дивитимуся. Це суперризикова частина портфелю.
Найімовірніший сценарій, що курс попре вгору. Завжди так було, що спочатку пампили овнокоїни, потім топові альти. А потім все лили в дєда. Так і зараз. Альти топові зробили до 3-4 ікса. А дєд ще й 2 ікса не зробив. Тому можливий перелив. Або і дєд і альти вже намацяли свої максимальні ікси на момент і все покотиться оновлювати лої.
Головне - виробити правильну тактику, щоб врахувати всі можливі ризики. Бути готовим до будь якого розвитку подій.
Не виключаю, що ралі може бути і біток погонять на 14000$. А може візьме свої 3-4 ікси від лоя, тобто діапазон 9000 - 12000$.
За фарт!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Не факт. Это может быть обычная коррекция после 20 000. После чего интерес постепенно продолжит угасать.
Вже можна таритися інвесторам. Йде стадія накопичення перед туземуном. Здається все ж таки дно було в грудні 2018. Хоча можуть дьорнути перед польотом на місяць ще донизу, щоб хомки укакалися і скинули монети. Зараз графіки річні і триричні викладу.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!