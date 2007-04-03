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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1451145214531454>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:50

  Zebra написав:
  Kriptogedon написав:Да битков уже нет.


У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.

Ждите, вернутся еще вам ваши битки.

Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%).
Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.

Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" :P До будь якого повороту готовий! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:20

  Kriptogedon написав:
  osafly написав:У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.

я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!?
Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав.
Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.

Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:37

  Zebra написав:
Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).


Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то таке :D Издержки прохфесии
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:38

Прогноз аматора

Грубо...Лайтуха зробив з грудня 4 ікси. Це найкраща інвестиція була з початку року. Якщо ці ікси приміряти на інші топові монети, то така картинка вимальовується...Можливо в травні туземун до таких самих піків як у лайта, а потім грохнемося на 50-60%.

Кефір - 320$

Кеша - 400$

Дашка - 200$

Дєд - 13270$

А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по іксам кефіра з початку року дивитися і коригувати на фіат, то 7170$ світить.

Дивимося, як маніпуль крутане рулетку... :P Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:03

  Искатель написав:Ну что, зафиксируем цену биткойна на 31 марта?
Здесь видим цену 113 515,32 грн за 1 биткойн.

Цену в долларах можете глянуть самостоятельно.
Заодно проверьте, всех ли пускает, а то пишут, что вроде блокируют какие-то регионы...


Кто-нибудь помнит этот пост?
А теперь гляньте текущие цены по тем же ссылкам и сравните.
Ну, выводы каждый сам делает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Ждите, вернутся еще вам ваши битки.

Ничего не вернется. Те битки были намайнены, накопившиеся остатки от не потраченного. Я в майнинге с 2013-го и сделал два основных вывода 1.Биток растет 2. Чем громче крики про "крипте хана" тем вероятнее близкий рост. 3. Крики про "Рост ниастанавить!" верный вестник скорого слива.
И потеря по смешной цене моих битков только укрепила меня в правильности моих наблюдений. Но, время упущено, оборудование уже не дает такого профита...в трейдуна не играю, своими кровными не рискую. А упущенную выгоду - да, жаль. Не слитые 8 Лайткоинов вряд ли что-то отобьют.
Самое главное - по итогам правы оказались крипто-оптимисты, даже по сегодняшней цене те битки дали бы мне хороший доход. А я же не пессимист, иначе и в майнинг не входил бы.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:11

Стратегія козака на сьогодні

На сьогодні маємо невизначеність, куди піде дєд відносино $? Може зі свистом вниз і оновлювати лої, а може зробить ті самі ікси, що альти. Потенційний прибуток не хочу втратити як Зьобра, тому поки вирішив поторгувати в парі альти топові - дєд.

Розклад такий...

50% портфелю - $. Підстраховка на падіння, щоб докупити бітка, якщо грохнеться і оновить лої. 50% - дєд.


Далі....Поставив ордери на закуп кефіра і дашки за біток, лєсєнкою.

20 кефірів по ціні 0,028; 0,027; 0,026; 0,025

20 дашек по ціні 0,02; 0,019; 0,018


Ці альти майже на дні до дєда. Тому навіть якщо дєд покотиться до низу відносно $, можна буде помацати профіт на перехресній торгові. Плюс докупити за $ дєда на дні.

Якщо ж дєд піде вгору, то можна буде помацати профіт в $ як від зростання ціни дєда, так і альтів. Але все одно спостерігати за кроскурсом дєда к топовим альтам і походу вносити корективи в тактику.

В принципі консервативна і збалансована тактика. І туземун, і тузедно - будь який варіант влаштовує. :P

Також приглядаюся до певних овнокоїнів, що буравлять дно...Виділю тоді певну частину на закуп. Або за біток, або за $, по ситуації дивитимуся. Це суперризикова частина портфелю.

Найімовірніший сценарій, що курс попре вгору. Завжди так було, що спочатку пампили овнокоїни, потім топові альти. А потім все лили в дєда. Так і зараз. Альти топові зробили до 3-4 ікса. А дєд ще й 2 ікса не зробив. Тому можливий перелив. Або і дєд і альти вже намацяли свої максимальні ікси на момент і все покотиться оновлювати лої. :P

Головне - виробити правильну тактику, щоб врахувати всі можливі ризики. Бути готовим до будь якого розвитку подій. :P

Не виключаю, що ралі може бути і біток погонять на 14000$. А може візьме свої 3-4 ікси від лоя, тобто діапазон 9000 - 12000$.

За фарт! :D

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:14

  Kriptogedon написав:Биток растет

Не факт. Это может быть обычная коррекция после 20 000. После чего интерес постепенно продолжит угасать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:34

  Zebra написав:
  Kriptogedon написав:Биток растет

Не факт. Это может быть обычная коррекция после 20 000. После чего интерес постепенно продолжит угасать.

Вже можна таритися інвесторам. Йде стадія накопичення перед туземуном. Здається все ж таки дно було в грудні 2018. Хоча можуть дьорнути перед польотом на місяць ще донизу, щоб хомки укакалися і скинули монети. :P Зараз графіки річні і триричні викладу. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:40

Кефір

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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