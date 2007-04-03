Додано: Суб 04 тра, 2019 13:11

На сьогодні маємо невизначеність, куди піде дєд відносино $? Може зі свистом вниз і оновлювати лої, а може зробить ті самі ікси, що альти. Потенційний прибуток не хочу втратити як Зьобра, тому поки вирішив поторгувати в парі альти топові - дєд.Розклад такий...50% портфелю - $. Підстраховка на падіння, щоб докупити бітка, якщо грохнеться і оновить лої. 50% - дєд.Далі....Поставив ордери на закуп кефіра і дашки за біток, лєсєнкою.20 кефірів по ціні 0,028; 0,027; 0,026; 0,02520 дашек по ціні 0,02; 0,019; 0,018Ці альти майже на дні до дєда. Тому навіть якщо дєд покотиться до низу відносно $, можна буде помацати профіт на перехресній торгові. Плюс докупити за $ дєда на дні.Якщо ж дєд піде вгору, то можна буде помацати профіт в $ як від зростання ціни дєда, так і альтів. Але все одно спостерігати за кроскурсом дєда к топовим альтам і походу вносити корективи в тактику.В принципі консервативна і збалансована тактика. І туземун, і тузедно - будь який варіант влаштовує.Також приглядаюся до певних овнокоїнів, що буравлять дно...Виділю тоді певну частину на закуп. Або за біток, або за $, по ситуації дивитимуся. Це суперризикова частина портфелю.Найімовірніший сценарій, що курс попре вгору. Завжди так було, що спочатку пампили овнокоїни, потім топові альти. А потім все лили в дєда. Так і зараз. Альти топові зробили до 3-4 ікса. А дєд ще й 2 ікса не зробив. Тому можливий перелив. Або і дєд і альти вже намацяли свої максимальні ікси на момент і все покотиться оновлювати лої.Головне - виробити правильну тактику, щоб врахувати всі можливі ризики. Бути готовим до будь якого розвитку подій.Не виключаю, що ралі може бути і біток погонять на 14000$. А може візьме свої 3-4 ікси від лоя, тобто діапазон 9000 - 12000$.За фарт!