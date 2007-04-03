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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1451145214531454

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:53

Дєд

ЗображенняЗображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, и шо? Весь этот цирк абсолютно манипулируемый. И не надо пытаться подвести под енто действо какую-то вокльно-научно-инструментальную теорию. При таких объёмах торговли можно нарисовать любую цифру и двинуть в любую сторону.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 00:42

  Vitaka написав:КХ, и шо? Весь этот цирк абсолютно манипулируемый. И не надо пытаться подвести под енто действо какую-то вокльно-научно-инструментальную теорию. При таких объёмах торговли можно нарисовать любую цифру и двинуть в любую сторону.

Все так. Головне прочитати наміри маніпуля і не стати хомкою. :P Просто дєд і кефір - це монети якими складніше маніпулювати, ніж овнокоїнами. Тут лити багато. Справжні кити плавають. Вся прєлєсть гри, що лити завжди вниз - не можливо. В цьому суть гри. Головне - об'єми і психологія мас. Треба йти проти масової психології. Як тоді, ніхто не вірив, що 20000$ біток коштуватиме. Ця гра любить терплячих. Навіть якщо ти в глибокому мінусі, то не треба волосся на дупі рвати, а чекати. І головне - бути готовим до будь-якого сценарію. Диверсифікація тактик. Вище я описав свою тактику. Зазвичай краще ловити флет, коли накопичення йде. Графік то вже малює. І робити ставку: на падіння чи на туземун. Не жадничати. Своєчасно фіксувати профіт. Ставити лєсєнку, не пробувати висмоктати все на піку. І впевнений, що коли витрусять всі монети у хомок, проб'ємо попередній хай. І хомки, що злили те, що брали в рази дорожче, стрибатимуть на хаях. Вся веселуха попереду! Пристебніться! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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