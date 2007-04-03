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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1450145114521453 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84 1) дно вже було пройдено 7% 6 2) не нижче 3500 6% 5 3) 3250-3499 4% 3 4) 3000-3249 12% 10 5) 2750-2999 7% 6 6) 2500-2749 5% 4 7) 2250-2499 4% 3 2000-2249 4% 3 9) нижче 2000 52% 44 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:50 Zebra написав: Kriptogedon написав: Да битков уже нет. Да битков уже нет.



У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.



Ждите, вернутся еще вам ваши битки.



Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%).

Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно. У меня тоже их нет. И я не жалею об упущенной выгоде. Мой трейд был от 4175 до 4868.Ждите, вернутся еще вам ваши битки.Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 10000 (50% коррекции от 20000), или даже 12300 (61.8%).Помню когда цифра до 10 000 доросла, тоже шортили, продавали, а потом хватались за голову и впрыгивали обратно.

Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!" До будь якого повороту готовий! Майстер ніндзя казав: "Не обмежуйся однією школою! Одним стилем!"До будь якого повороту готовий! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26306 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:20 Kriptogedon написав: osafly написав: У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет. У него скоро как у осла уши будут-оттянут и вытянут кукловоды,как и у теx-кто сейчас в него войдет.

я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!?

Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав.

Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет. я помню какая истерика была в 2017 летом, когда биток стал 2500. Как искушенные смеялись с тех кто или входил или не продавал...потом они смеялись до икоты когда биток пошел на 4к+...когда биток добрался до 7к-10к они стерли все пальцы, крутя у виска...речь у них пропала после 15К, видимо усиленно закупались. И только когда пошел слив с отметки 20К они опять обрели почву под ногами и уверенно ванговали "Я же говорил!" ..Вопрос - ЧТО и КОГДА ты говорил!?Зря я их слушал, когда в начале весны заводил на биржу с локального кошеля свои 4 битка. Богаче был бы. А ведь была чуйка, что что-то случится летом-осенью, нет - надо было прислушаться к "здравомыслящим". А вот Козак молоток, доверился своим ощущениям и в итоге оказался прав.Сейчас кстати схожие мысли по поводу мантр - "прыгнет на 5к и вернется к 1.5-2К". Да битков уже нет.

Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути.

Пропрацьовуйте різні сценарії. Диверсифікуйте тактику. Профіт завжди частково виводьте. Я вже граю не на свої давно. Тому ризикую по повній. Тим хто тільки входить і за свої гроші, треба обережним бути. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26306 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:37 Zebra написав:

Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000). Сейчас я вижу следующую картину, народ думает, что на 6000 линия сопротивления и начинает шортить. Шорты нарастают, но скорее всего будет пробой и рост еще выше, не исключаю вообще ралли до 7640 (61.8% коррекции от 20000).



Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то таке Издержки прохфесии Ну,или обратный вариант...когда все будут думать что будет рост чуть выше пробоя 6тыс.,а надо уже шортить....И уже "оттарабанят" тех,для кого и "оттягивали эти уши на биткоине"....Потенциальных покупателей-хомяков...Вон Козак не парится,на любимых говно-DIGах делает бабки...Хоть и параноит конечно временами,но то такеИздержки прохфесии osafly Повідомлень: 132 З нами з: 29.05.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:38 Прогноз аматора



Кефір - 320$



Кеша - 400$



Дашка - 200$



Дєд - 13270$



А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по іксам кефіра з початку року дивитися і коригувати на фіат, то 7170$ світить.



Дивимося, як маніпуль крутане рулетку... Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда. Грубо...Лайтуха зробив з грудня 4 ікси. Це найкраща інвестиція була з початку року. Якщо ці ікси приміряти на інші топові монети, то така картинка вимальовується...Можливо в травні туземун до таких самих піків як у лайта, а потім грохнемося на 50-60%.Кефір - 320$Кеша - 400$Дашка - 200$Дєд - 13270$А можливо альти вже відіграли свої піки і пхають під сраку дєда тепер. Якщо дєда по іксам кефіра з початку року дивитися і коригувати на фіат, то 7170$ світить.Дивимося, як маніпуль крутане рулетку...Зараз треба до руху кефіра приглядатися. Не в тому сенсі, що купляти, а щоб коригувати на $ ціну дєда. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26306 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 12:16 Re: Криптовалюты , рынок криптовалют Zebra написав: Ждите, вернутся еще вам ваши битки. Ждите, вернутся еще вам ваши битки.

Ничего не вернется. Те битки были намайнены, накопившиеся остатки от не потраченного. Я в майнинге с 2013-го и сделал два основных вывода 1.Биток растет 2. Чем громче крики про "крипте хана" тем вероятнее близкий рост. 3. Крики про "Рост ниастанавить!" верный вестник скорого слива.

И потеря по смешной цене моих битков только укрепила меня в правильности моих наблюдений. Но, время упущено, оборудование уже не дает такого профита...в трейдуна не играю, своими кровными не рискую. А упущенную выгоду - да, жаль. Не слитые 8 Лайткоинов вряд ли что-то отобьют.

Самое главное - по итогам правы оказались крипто-оптимисты, даже по сегодняшней цене те битки дали бы мне хороший доход. А я же не пессимист, иначе и в майнинг не входил бы. Ничего не вернется. Те битки были намайнены, накопившиеся остатки от не потраченного. Я в майнинге с 2013-го и сделал два основных вывода 1.Биток растет 2. Чем громче крики про "крипте хана" тем вероятнее близкий рост. 3. Крики про "Рост ниастанавить!" верный вестник скорого слива.И потеря по смешной цене моих битков только укрепила меня в правильности моих наблюдений. Но, время упущено, оборудование уже не дает такого профита...в трейдуна не играю, своими кровными не рискую. А упущенную выгоду - да, жаль. Не слитые 8 Лайткоинов вряд ли что-то отобьют.Самое главное - по итогам правы оказались крипто-оптимисты, даже по сегодняшней цене те битки дали бы мне хороший доход. А я же не пессимист, иначе и в майнинг не входил бы. Kriptogedon Повідомлень: 33 З нами з: 18.09.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:14 Kriptogedon написав: Биток растет Биток растет

Не факт. Это может быть обычная коррекция после 20 000. После чего интерес постепенно продолжит угасать. Не факт. Это может быть обычная коррекция после 20 000. После чего интерес постепенно продолжит угасать. Zebra

Повідомлень: 6873 З нами з: 21.09.12 Подякував: 546 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 23:38 Re: Криптовалюты , рынок криптовалют КХ, и шо? Весь этот цирк абсолютно манипулируемый. И не надо пытаться подвести под енто действо какую-то вокльно-научно-инструментальную теорию. При таких объёмах торговли можно нарисовать любую цифру и двинуть в любую сторону. Vitaka

Повідомлень: 1341 З нами з: 15.10.14 Подякував: 80 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 16:50 Почему большинству управляющих следует выделить до 1% в своем инвестиционном портфеле для Биткойна. Эссе Венсеса Касареса, главы Xapo.



Резюме

Биткойн, безусловно, замечательный эксперимент, однако это все еще именно эксперимент. То есть по-прежнему существует вероятность того, что эксперимент провалится и Биткойн станет бесполезен. По моему (субъективному) мнению, шансы на провал Биткойна составляют не менее 20%. Но после 10 лет бесперебойной работы, с более чем 60 миллионами пользователей, с притоком новых пользователей со скоростью миллион в месяц и с оборотом более миллиарда долларов в сутки, у него есть хорошие шансы на успех. По моему (субъективному) мнению, шансы на успех Биткойна составляют не менее 50%. Если этот актив будет успешен, то через 7–10 лет один биткойн может стоить более 1 миллиона долларов. Это в 200 раз больше, чем он стоит сегодня (на момент подготовки статьи цена биткойна составляет около 5000 $).



Я считаю, что для управляющего инвестиционным портфелем размером в 10 миллионов долларов было бы правильно инвестировать в Биткойн до 100 000 $ (до 1% от портфеля, но не более, т.к. риск потери этой инвестиции тоже довольно высок). Если биткойн обесценится, это портфолио потеряет не более 100 000 $, или 1% от своей стоимости в течение 3–5 лет, что может выдержать большинство инвестиционных портфелей. Но если Биткойн будет успешен, то через 7—10 лет эти 100 000 $ могут стоить уже более 25 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает стоимость всего первоначального портфеля.



В современном мире, в котором переоценены, кажется, уже практически все активы, трудно, если не невозможно, найти в такой мере неправильно оцененный актив с настолько асимметричными шансами. Биткойн предлагает уникальную возможность получения значимого дохода при несущественном риске.



Было бы безответственно инвестировать в Биткойн то, что не можешь позволить себе потерять, так как риск потери принципала представляется вполне реальным. Однако почти столь же безответственным представляется вовсе не инвестировать в него.



Что интересно в Биткойне?

Здесь и далее в этом эссе, говоря «Биткойн» (с большой буквы, как имя собственное) или «блокчейн Биткойна», я имею в виду платформу в целом, включая и блокчейн, и валюту. На основе блокчейна Биткойна и в его экосистеме в один прекрасный день может заработать множество различных систем, предполагающих самые разные варианты использования. Говоря «биткойн» (с маленькой буквы), я имею в виду биткойн как валюту, которую можно продавать, покупать, отправлять, получать, хранить и т.д. Биткойн-валюту можно считать первой системой, работающей на основе блокчейна Биткойна.



Текущее состояние Биткойна подобно состоянию интернета в 1992 году. В то время интернет был еще очень ранней и, по сути, экспериментальной технологией. Сейчас, как и в первые годы существования интернета, слышится много смелых заявлений о том, как Биткойн произведет революцию в мире и решит множество стоящих перед человечеством проблем. Многие из этих утверждений преувеличены либо ошибочны. Даже при том, что большинство из нас чувствует, что мы не полностью понимаем возможности блокчейна Биткойна, со временем мы все не получим никакой выгоды от существования суверенной платформы, если считать энергопотребление Биткойна неоправданно огромным.



Биткойн-майнеры обеспечивают безопасность блокчейна Биткойна, потому что получают за это оплату в биткойнах. Безопасность Биткойна обеспечивается в значительной степени монетами, которые зарабатывают майнеры. Если бы вы удалили из этой системы биткойны, большинство майнеров прекратили бы майнинг и, следовательно, блокчейн Биткойна был бы уже не таким надежным и суверенным. В корпоративных кругах, особенно в финансовых учреждениях, стало модно говорить: “Мне интересен блокчейн, но не Биткойн”. Это примерно то же самое, что сказать: “Мне интересен веб, но не интернет” (помните «интранеты»?), не понимая, что веб (всемирная сеть) не может существовать без интернета. Единственная инновация блокчейна заключается в его суверенитете. Единственным суверенным блокчейном пока что является Биткойн, а «топливо», которое поддерживает его суверенитет, – это его валюта, биткойны. Это как питон, заглатывающий собственный хвост.



Если бы сегодня группа людей захотела лишить Биткойн суверенитета, то им понадобился бы не только экстраординарный капитал и способность разработать и изготовить в промышленных количествах специализированное оборудование для майнинга, но и доступ к эквиваленту крупнейшей гидроэлектростанции Соединенных Штатов на длительный период. Обеспечить выполнение всех этих условий очень трудно, но не невозможно. С каждым днем нарушить суверенитет Биткойна становится все сложнее. Суверенитет Биткойна не раз подвергался атакам в прошлом (в одной из этих атак я даже оказался на неправильной стороне, и именно таким болезненным путем я выучил многие из этих уроков, но это уже совсем другая история), и до сих пор он успешно сохранялся. Можно предположить, что суверенитет Биткойна будет подвергаться атакам и в будущем, со стороны все более и более изобретательных недобросовестных акторов, их объединений или даже национальных государств. Только время покажет, действительно ли Биткойн суверенен.



Где суверенная платформа может приносить пользу?

Намного проще увидеть, где Биткойн НЕ принесет никакой пользы. Для того чтобы блокчейн добавлял ценность, он должен представлять истину в конечной инстанции: ничто не должно быть в состоянии оспорить или изменить записанные в блокчейн данные. Для любого варианта использования, в котором хранимая в блокчейне информация может быть оспорена или изменена правительством, регистрирующими органами, полицией, SEC или любыми другими наделенными полномочиями органами, нет никакого смысла использовать блокчейн. Утверждения о том, что блокчейн может управлять правами собственности, расчетными операциями по ценным бумагам, цепочками поставок, проверять подлинность произведений искусства и о многих других подобных сценариях использования, неуместны. Действительно, системы, которые мы используем для решения всех перечисленных задач, устарели и неэффективны. И это правда, что во всех этих случаях есть множество заинтересованных сторон, которые используют различные форматы данных и протоколы транзакций, которые к тому же часто являются запатентованными, но все эти проблемы были бы решены лучше, если бы все заинтересованные стороны согласились использовать открытые стандарты и более совершенную технологию. Чаще всего словом «блокчейн» отчаянно размахивают консультанты, которые хотят скормить своим корпоративным клиентам новые технологические проекты, либо руководителями этих корпораций, которые еще не понимают толком, что такое блокчейн, но зато знают, что могут получить бюджет в нужном им размере, если скажут, что в их проекте используется блокчейн, либо предпринимателями, которые думают, что они с большей вероятностью получат финансирование или освещение в прессе, если будут добавлять слово «блокчейн» ко всему, что они делают.



Итак, где же может быть полезна суверенная платформа? Например, для системы идентификации. Мы предпочли бы не хранить все свои идентификационные данные (полное имя, номер социального страхования, дату рождения, имена наших родителей, супругов и детей, а также адреса, паспортные и платежные данные) на телефоне, который можно легко взломать, но мы также не хотим и доверять эту информацию Google, Facebook или даже правительству. Суверенная система, которую нельзя скомпрометировать или взять под контроль, которая будет держать ваши данные в безопасности и спрашивать у нас подтверждения каждый раз, когда кто-то запросит к ним частичный доступ, – такая система может иметь смысл. В этом примере мы просто пытаемся угадать один из возможных вариантов использования, но я уверен, что мы еще будем удивлены креативностью и революционностью идей предпринимателей, которые придумают сценарии использования, в полной мере раскрывающие преимущества суверенных платформ и которые мы сейчас даже не можем представить.



Но есть сценарий, в котором есть немалый смысл и на самом деле уже работающий довольно хорошо. Он заключается в использовании этой суверенной платформы для поддержания глобальной системы платежей и расчетов, которой и может стать биткойн как валюта. Подобно тому, чем было золото на протяжении двух тысячелетий и чем был американский доллар в последние 70 лет. Биткойн потенциально превосходит золото и американский доллар как глобальная неполитическая стандартная единица стоимости и расчетов, потому что биткойнов никогда не будет больше, чем 21 миллион монет, и потому, что Биткойн открыт и не подвержен цензуре. Больше 21 миллиона монет не будет выпущено, потому что Биткойн работает на суверенной платформе, так что никто не сможет своим решением увеличить это число. Кроме того, Биткойн не подвержен цензуре, потому что он работает на суверенной платформе, а значит, никто не сможет изменить транзакции, которые уже записаны в системе, равно как никто не сможет воспрепятствовать обработке системой новых транзакций. Это позволяет обеспечить беспрецедентную экономическую свободу – подобно тому, как интернет обеспечил беспрецедентную свободу передачи информации. Преимущество золота в его осязаемости: это материальный актив, и многие люди (особенно более старшего возраста, часто обладающие бóльшим капиталом) отдают явное предпочтение тому, что они могут потрогать. Преимущество золота заключается также в том, что оно существует уже более двух тысяч лет, и тягаться с такой репутацией и историей Биткойну может оказаться не под силу. Преимущество доллара – в том, что он уже хорошо понятен и принят во всем мире и, по сути, представляет собой платформу с замечательными сетевыми эффектами. Превзойти эти качества может оказаться непосильной задачей для Биткойна. Или, может быть, мы коллективно оцениваем преимущества цифровой сущности, которая не может быть увеличена в размерах или подвергнута цензуре. Только время покажет.



Биткойн не актив. Он не приносит прибыли или дивидендов, не приносит держателям процентов. Биткойн не имеет внутренней стоимости. Биткойн — это просто деньги, и большинство форм хороших денежных средств не имеют внутренней стоимости. Золото, доллар США и национальные валюты тоже не имеют никакой внутренней стоимости, но из-за того, что они обладают денежной ценностью в течение долгого времени, большинство людей привыкло воспринимать их так, будто они обладают внутренней стоимостью, что является большим преимуществом. Главная преграда, которую Биткойну необходимо преодолеть, чтобы достичь успеха – это добиться подобного широкого общественного признания собственной ценности, и достижение этого представляет собой довольно амбициозную задачу.



Как выглядит мир, в котором Биткойн стал успешен?

Если Биткойн будет успешен, он, вероятнее всего, не заменит собой ни одну из национальных валют. Он может стать наднациональной валютой, существующей как бы «поверх» суверенных. Если Биткойн достигнет успеха, он может стать глобальным неполитическим стандартом для стоимости и расчетов.



В мире уже есть глобальные неполитические стандартные единицы измерения в виде метров или килограммов. Можете ли вы себе представить мир, в котором бы мы регулярно изменяли длину одного метра или вес одного килограмма в соответствии с политическими соображениями? Однако мы постоянно делаем это с нашим стандартом стоимости. Сегодня мы используем в качестве глобального стандарта стоимости доллар США и это намного лучше, чем ничего, однако он чрезвычайно несовершенен: с начала своего принятия в этом качестве он потерял значительную часть своей ценности, трудно понять, сколько долларов будет находиться в обращении в будущем, а возможность или невозможность использования его как платформы все больше зависит от политических соображений. Мир бы во многом выиграл от принятия глобального неполитического стандарта стоимости.



Это же справедливо и в отношении глобального неполитического стандарта расчетов. К участию в большинстве сетей платежей и расчетов (таких как SWIFT, Fedwire, ACH в Соединенных Штатах, CHAPS в Великобритании, SEPA в Европе, Visa, Mastercard и т.д.) допущены только банки. Частные лица, корпорации и правительства могут получить доступ к этим расчетным сетям только через банки. Операции в этих расчетных сетях требуют времени (часто несколько дней), процессы дорогостоящи и непрозрачны и все чаще возможность доступа к использованию расчетных сетей определяется исходя из политических соображений. А теперь представьте себе открытую платформу, посредством которой любое физическое лицо, корпорация или правительство может отправить платеж в адрес любого другого лица, корпорации или правительства в любой точке мира, в режиме реального времени и бесплатно, 24/7 и 365 дней в году. Это сделало бы для денег то же, что интернет сделал для информации.



В мире, в котором Биткойн стал успешен, все прочие валюты могут котироваться в сатоши (наименьшие единицы, на которые делится биткойн). Когда ваша внучка поинтересуется ценой новозеландского доллара, она сможет получить ответ в сатоши: цена новозеландского доллара на сегодня составляет 72 сатоши. А сколько стоит турецкая лира? Сегодня – 21 сатоши. Доллар США? 107 сатоши. Баррель нефти? 5600 сатоши. Мировой ВВП? 97 356 765 биткойнов. ВВП Индонезии? 1 417 007 биткойнов. Резервы Южноафриканского резервного банка? 53 230 биткойнов. Ну вы поняли. Тогда все эти значения были бы легко сопоставимы во времени и между разными географическими регионами.



И когда ваша внучка спросила бы вас: «Скажи, деда, а как вы отслеживали все эти вещи до того, как появился Биткойн?», то вы бы ответили: «Мы использовали для этого доллар США». А она бы удивилась: «Серьезно? Но разве это не валюта Соединенных Штатов?” Вы отвечаете утвердительно, а она могла бы спросить: “А как же вы отслеживали курс доллара США?” На это вы сказали бы: “Ну… главным образом, в евро, иногда в иенах, швейцарских франках или других валютах – в зависимости от контекста”. Скорее всего, ваша внучка решила бы, что мы были довольно странными людьми.



Почему не другая криптовалюта вместо Биткойна?

В мире существует около 1000 криптовалют, в которых производится по меньшей мере одна транзакция в сутки. Так почему же именно Биткойн, а не любая другая криптовалюта? Биткойнами владеют более 60 миллионов людей и более 1 миллиона человек добавляются к ним ежемесячно. Остальные 1000 криптовалют совокупно насчитывают около 5 миллионов пользователей, так что у Биткойна в следующие 5 месяцев появится больше новых пользователей, чем у этой 1000 койнов добавилось за все время существования. Оборот Биткойна составляет более миллиарда долларов в сутки и это тоже больше, чем оборот всех остальных криптовалют вместе взятых.



Однако самый важный показатель из всех заключается в том, насколько мы можем доверять этим платформам или насколько они суверенны. Мерой того, насколько суверенными являются эти платформы, является квадрат от вычислительной мощности, которую они имеют. Если взять энергопотребление за выражение вычислительной мощности каждой из этих платформ, то все эти 1000 криптовалют вместе взятые обладают менее чем 1% от вычислительной мощности Биткойна, так что ни одну из них (пока) нельзя назвать действительно суверенной, и во многих случаях их код контролируется одним человеком либо группой людей. Новые технологии могут достичь суверенитета, и не полагаясь на вычислительную мощность, и в этом случае они смогут бросить серьезный вызов Биткойну. Но если развитие этих технологий займет слишком много времени, то им может оказаться уже слишком трудно превзойти Биткойн.



Биткойн – это открытый протокол, а не компания. История протоколов сильно отличается от истории компаний. В истории компаний бывает много перемен, прорывы чередуются с неудачами, компании то выходят в лидеры, то вытесняются со своих позиций конкурентами (Microsoft-Apple, eBay-Amazon, Altavista-Google, MySpace-Facebook и т.д.). Но история протоколов развивается совершенно иначе. После того как протокол принимает завершенный вид, он почти никогда не изменяется. Например, мы используем IP (Internet Protocol, или попросту интернет) для передачи практически любых данных (до конца 90-х годов роутеры Cisco использовали для маршрутизации десятки протоколов, сегодня же они работают только по IP). Мы используем только один веб-протокол и только один протокол электронной почты. Протокол электронной почты, например, довольно паршивый. На уровне протокола у меня нет возможности узнать, получили ли вы мое письмо, не говоря уже о том, прочитали ли вы его, у вас нет способа проверить мою личность при получении письма от меня, не предусмотрены способы борьбы со спамом и многие другие вещи, которые вполне могли бы быть исправлены на уровне протокола. Я уверен, что где-то есть люди, которые уже разработали гораздо лучшие протоколы электронной почты, но мы никогда о них не слышали, и, скорее всего, никогда и не услышим, потому что, как только протокол принимается, он тяготеет к тому, чтобы стать единственным протоколом для соответствующего варианта использования, и его уже невозможно вытеснить лучшим протоколом. Сейчас все указывает на то, что стандартным протоколом для суверенной платформы по-видимому станет Биткойн.



Есть много интересных технологий и приложений, которые тестируются с другими криптовалютами и другими блокчейнами, и если они будут успешными, то, может быть, будут реализованы и на основе блокчейна Биткойна. Неэффективно инвестировать огромное количество нового оборудования и электроэнергии, чтобы воспроизвести суверенитет, когда у нас уже есть самый надежный и устойчивый суверенный блокчейн Биткойна. Эффективнее строить новые решения, опираясь на него. Например, ограничение блокчейна Биткойна состоит в том, что он может обрабатывать только около 3 000 транзакций каждые 10 минут. Вам нужно подождать минут 10, чтобы транзакция была записана в блокчейн и до 1 часа, если вы хотите убедиться в необратимости этой транзакции. И вы должны заплатить комиссию в размере от 5 до 50 центов, чтобы майнеры обработали вашу транзакцию. Lightning Network опирается на надежность блокчейна Биткойна и работает «поверх» него как решение второго уровня, позволяя обрабатывать тысячи транзакций размером от 1 сатоши (≈0,00004 $) в секунду, бесплатно и в режиме реального времени. Есть и другие ранние примеры решений второго уровня, работающих на основе блокчейна Биткойна – как RSK, который обеспечивает полную функциональность Ethereum, но поверх намного более надежного блокчейна Биткойна. Liquid – это оптовая расчетная сеть с открытым исходным кодом, разработанная Blockstream и функционирующая на основе блокчейна Биткойна. Есть еще много примеров технологий, которые разрабатываются так, чтобы воспользоваться надежностью и суверенитетом блокчейна Биткойна и расширить его возможности, будучи развернутыми поверх него.



Как Биткойн может потерпеть неудачу?

Биткойн может потерпеть неудачу по разным причинам. Он может быть захвачен и скомпрометирован недобросовестным(и) актором(и). Он может быть вытеснен лучшей платформой. Он может быть взломан. И, вероятно, Биткойн может потерпеть неудачу и по многим другим причинам, которые мы пока не можем себе представить. Поскольку он не обладает внутренней стоимостью, и его рыночная стоимость зависит от социального консенсуса, который представляет собой своего рода коллективное заблуждение, самым вероятным, на мой взгляд, сценарием провала Биткойна является обрушение его курса по причине панической распродажи. Если мы все одновременно решим, что Биткойн бесполезен, то он станет бесполезен. Это как самоисполняющееся пророчество. Если цена биткойна упадёт до нуля или почти до нуля, то, даже если сама платформа останется нетронутой, ее репутация пострадает так сильно, что для восстановления доверия может потребоваться целое поколение. Это может произойти, если люди массово накупят столько биткойнов, сколько они не могут себе позволить потерять – например, если они инвестируют в криптовалюту свои пенсионные накопления или средства, которые откладывали на обучение детей в колледже. Тогда в случае снижения цены они будут активно продавать свои биткойны, создавая дополнительное давление на цену и вынуждая продавать большее число людей. Поэтому самый большой риск для Биткойна несут люди, которые инвестируют в него средства, которые они не могут себе позволить потерять.



И именно так на сегодняшний день выглядит большая часть инвестированного в Биткойн капитала. Это не из-за прозорливости людей, эффективности регуляторов или осторожности крупных игроков. Единственная причина, по которой большинство людей сегодня имеют больше биткойнов, чем они могут позволить себе потерять, – это волатильность цены биткойна. Парадоксальным образом, волатильность является одновременно и лучшей страховкой от самого большого риска Биткойна. Если Биткойн начнут воспринимать как безопасный актив до того, как он созреет и будет к этому готов, и люди начнут вкладывать в него капитал, который они не могут себе позволить потерять, это будет серьезным поводом для беспокойства. В какой-то мере именно это происходит во время каждого ценового ралли биткойна. К счастью, до сих пор эпизоды коррекции после ралли носили более или менее здоровый характер и не уничтожили Биткойн, но однажды это может оказаться не так.



После 10 лет бесперебойной работы сети все более вероятным начинает казаться сценарий, в котором Биткойн не терпит неудачу и не приходит к полному провалу, но просто становится неактуальным. Что-то вроде истории протокола BitTorrent, который все еще существует, но постепенно теряет актуальность, поскольку настоящая революция в обмене цифровыми файлами и развлечениях произошла через Dropbox, Spotify, Netflix и многие другие сервисы. Точно так же есть и вероятность того, что Биткойн не потерпит яркого фиаско, однако никогда не станет мейнстримом и будет использоваться только узким кругом идейных пользователей и фанатиков. Это может случиться, если финансовым институтам, правительствам и регуляторам удастся удержать Биткойн в изоляции от остального финансового мира, как неконвертируемую валюту, но это может произойти даже и при текущем курсе на интеграцию Биткойна в финансовую систему. Если Биткойн никогда не станет мейнстримом, BTC все равно будут иметь некую стоимость, но, скорее всего, меньшую по сравнению с сегодняшней. По моему (субъективному) мнению, вероятность реализации подобного сценария составляет 30%.



Поведение цены биткойна

Биткойн запущен в январе 2009 года, но стоимость у него появилась только в июле 2010-го, когда его начали передавать из рук в руки по символической договорной цене в 5 центов за BTC. В ноябре 2010 г. Биткойн прошел через свое первое ралли, в котором его цена достигла на пике 0,39 $, чтобы затем «упасть» до 0,19 $. На своем пике, 0,39 $, цена находилась очень недолго и торговый объем на этом уровне был пренебрежимо мал. Для большинства случайных наблюдателей в результате ралли цена просто поднялась с 0,05 $ до 0,19 $ – это рост на 280%, но большинство комментаторов тогда сконцентрировались на том, что биткойн «обвалился» на более 50% – с 0,39 $ до 0,19 $. И ровно то же самое повторялось еще 6 раз. В 10-летней истории Биткойна было 6 таких ценовых ралли, между которыми биткойн торговался в горизонтальном канале или нисходящем тренде в течение нескольких месяцев или даже лет зараз. Бóльшую часть времени в 10-летней истории Биткойна пресса встревоженно комментировала последнее на тот момент «обрушение» курса биткойна. Здесь возникает закономерный вопрос: как может что-то, что постоянно падает, вырасти с 0,05 $ до 5 000 $? Если бы вы хотели, чтобы актив вырос в цене с 0,05 $ до 5000 $, и при этом заставить всех поверить в то, что этот актив практически постоянно падает и имеет довольно сомнительные перспективы, то вам стоило бы сопроводить этот рост максимально возможной волатильностью.



Второе ценовое ралли произошло в феврале 2011 года, и тогда цена биткойна впервые превысила 1 $, чтобы позже «обрушиться» до 0,68 $. Третье ралли случилось уже в августе 2011 года. Тогда цена биткойна установила новый максимум на уровне 29 $, чтобы потом «рухнуть» до 2 $. В ходе четвертого ралли в апреле 2013 года цена достигла 230 $, чтобы затем «обвалиться» до 66 $. Пятое ралли случилось в декабре 2013 года и вознесло цену биткойна до 1 147 $, чтобы затем «обрушиться» до 177 $. Шестое, и пока последнее, ралли случилось в декабре 2017 года и вознесло цену биткойна до 19 783 $, чтобы потом «обвалиться» до 3 200 $.



Ценовые ралли являются важнейшей составляющей роста популярности Биткойна: того, как люди распространяют информацию о нем и как у многих появляется желание его приобрести. Это довольно рискованный механизм. До сих пор он работал хорошо, но однажды он может стать причиной катастрофы. Ценовые ралли – это лучшие моменты для Биткойна, но они также несут в себе и наибольшую опасность для сети.



Каждый медвежий рынок Биткойна – как отработка эксцессов предшествовавшему ему ралли. Во время ралли слишком много людей покупают слишком много биткойнов, полагая, что смогут очень скоро продать их с большой прибылью, и обычно этого не происходит. Представьте фруктовое дерево, на котором есть хорошие плоды и гнилые плоды. Медвежий рынок Биткойна напоминает период, в который дерево трясут до тех пор, пока все гнилые плоды не попадают на землю. Каждый раз, когда дерево трясут, какое-то количество гнилых плодов падает на землю. Дерево биткойна трясут, когда его цена падает и это происходит в течение длительного времени. Чем сильнее снижается стоимость и чем дольше не начинается очередное ралли, тем больше людей отказываются от своих первоначальных ожиданий: они продают, они корректируют свои позиции и свои ожидания. В конце концов, как сильно ни тряси дерево, фрукты перестают с него осыпаться, и это признак того, что рынок готов к новому ралли.



Если Биткойн преуспеет, вероятно, его цена в следующие 7 или 10 лет пройдет еще через шесть таких ралли. Любой, кто скажет вам, что знает, какой будет цена биткойна на следующей неделе, или тем более следующем году, либо невежественен, либо откровенно вам лжет. Невозможно знать заранее, когда цена достигнет дна или когда начнется следующее ралли, и расплата за попытки поймать в точности нижние ценовые значения или, наоборот, максимумы может быть намного большей, чем те деньги, которые вы пытались таким образом сэкономить. Если вы решили купить биткойны, просто определите для себя сумму, которую вы можете позволить себе потерять (в идеале, менее 1% от вашего капитала), откройте позицию и забудьте об этом сразу на 7 или 10 лет. Я раздаю этот простой совет уже лет шесть, и, видя то, как люди поступают в результате, я могу сказать, что «забудьте об этом на 7 или 10 лет» – самая сложная его часть. Это отсутствие дисциплины уничтожает гораздо бóльшую стоимость, чем вы ожидаете. Волатильность выводит людей из равновесия и вынуждает их торговать. Если цена значительно снижается, они хотят купить больше, чтобы уменьшить среднюю стоимость своей позиции. Так они увеличивают свою позицию, и теперь ее размер превышает сумму, которую они могут позволить себе потерять, а значит, волатильность беспокоит их еще сильнее. Даже хуже: когда цена вырастает десятикратно, они решают продавать свои биткойны, чтобы ребалансировать портфель, так как теперь на Биткойн приходится слишком большой его процент, и это становится слишком рискованно (трудно удвоить размер портфеля за счет актива, занимающего 1% от него, если вы ребалансируете портфель каждый раз, как этот актив десятикратно вырастает в цене). Если вы заранее понимаете, что это, вероятно, ваш случай, я предлагаю вам разделить портфолио на две части: одна часть – это те инвестиции, которые вы не будете продавать в ближайшие 7–10 лет, а другая часть – это активы, которыми вы будете торговать, сколько захотите (но будьте ответственны: в совокупности стоимость этих двух корзин не должна превышать сумму, которую вы можете позволить себе потерять).



Почему я считаю, что через 7–10 лет один биткойн может стоить 1 миллион долларов?

Сколько может стоить биткойн в случае успеха сети – это чистая спекуляция. На момент подготовки статьи рыночная капитализация Биткойна составляет около 87,5 миллиарда долларов (~ 17,5 миллиона биткойнов в обращении x ~ 5000 $ за 1 BTC). Если Биткойн когда-либо станет мировым стандартом стоимости и расчетов, то, вероятно, он должен стоить больше, чем золото, и меньше мировой денежной массы. Все когда-либо добытое золото стоит около 7 триллионов долларов, мировая денежная масса – около 40 триллионов долларов. Если рыночная капитализация Биткойна когда-либо сравнится со стоимостью мирового запаса золота, то 1 BTC будет стоить ~ 300 000 долларов, а если со стоимостью мировой денежной массы – то около 2 миллионов долларов.



Но я предпочитаю намного более прозаичный способ строить догадки о будущей стоимости биткойна. Со временем я заметил, что рыночная капитализация Биткойна колеблется вокруг ~ 7000 $, помноженных на количество людей, владеющих BTC. Так что, если эта константа сохранится и BTC будут владеть 3 миллиарда человек, то капитализация Биткойна составит около 21 триллиона долларов (~ 7000 $ x 3 миллиарда), или 1 млн долларов за BTC.



В заключение

Это эссе посвящено тому, чтобы сформулировать аргументы в пользу инвестирования небольшой суммы в Биткойн, и, следовательно, сфокусировано на возможной финансовой выгоде в случае успеха Биткойна. Но если Биткойн действительно сделает для денег то же, что интернет для информации, то перспектива беспрецедентной экономической свободы представляется мне куда более захватывающей, чем любая возможная финансовая выгода.



Я вырос в Патагонии, в Аргентине, мои родители разводили овец. Пока я рос, я трижды видел, как моя семья теряла все свои сбережения: первый раз – из-за колоссальной девальвации, второй – из-за гиперинфляции, и третий – из-за того, что правительство конфисковало все банковские депозиты. Казалось, что каждый раз, как только мы восстанавливались, новый экономический шторм уничтожал наши накопления. Мои воспоминания об этом носят не экономический или финансовый, но очень эмоциональный характер. Я помню, как мои родители ссорились из-за денег, я помню, как мне было страшно, я помню, как все вокруг нас тоже боялись и возвращались к отчаянному, почти животному поведению. И я помню, что я думал о том, как несправедливо, что эти кризисы сильнее всего отражаются на самых бедных. Люди, у которых было достаточно денег, чтобы купить на них доллары, защищали себя так, люди, которые могли купить дом или квартиру, защищали себя таким образом, а те, у кого было еще больше денег и кто мог хранить их на банковском счете за границей, защищали себя таким образом. Но самые бедные были лишены этих возможностей, и всякий раз страдали сильнее всего. Когда появился интернет, я был молод, настроен идеалистично, и я искренне считал, что интернет демократизирует деньги и исправит эту ситуацию навсегда. Но с тех пор прошло уже 30 лет, интернет решил многие проблемы, но не увеличил экономическую свободу. Я уже почти оставил надежду на то, что интернет сможет решить и эту проблему, когда случайно узнал о Биткойне. Сначала я был настроен скептично, но чем больше я узнавал о нем, тем больше росло мое любопытство. После шести месяцев изучения и использования Биткойна я решил посвятить остаток своей карьеры, свой капитал и репутацию, тому, чтобы способствовать успеху Биткойна. Ничто не может наполнить мое сердце гордостью сильнее, чем если я смогу по праву сказать своим внукам, что был частью этого большого сообщества, способствовавшего успеху Биткойна. И что именно благодаря успеху Биткойна миллиарды людей теперь могут безопасно отправлять, получать и хранить любые формы денег по своему усмотрению так же легко, как они могут опубликовать или хранить фотографию. Так что то, что происходило с моими родителями или бесчисленным множеством других людей, больше не повторится. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

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