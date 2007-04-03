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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1451145214531454

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:24

  Vitaka написав:П.С. Кефириум начал движение? :roll:

Дуже на це розраховую. :P Почав торгувати їм в парі з бітком. Також біток в парі з дашкою. Кефір і дашка на мінимумах відносно бітка. Сподіваюся на ралі їхнє відносно бітка. Бо флетять до бітка з вересня 2018.
ЗображенняЗображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:31

Кефір

Ось скріни, щоб не думали, що козак - балабол заднім числом. :P
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26318
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1451145214531454
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