Дуже на це розраховую. Почав торгувати їм в парі з бітком. Також біток в парі з дашкою. Кефір і дашка на мінимумах відносно бітка. Сподіваюся на ралі їхнє відносно бітка. Бо флетять до бітка з вересня 2018.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ось скріни, щоб не думали, що козак - балабол заднім числом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!