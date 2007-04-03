Додано: Пон 06 тра, 2019 22:53

Рынок цифровых активов постепенно отвергнет все альткоины, оставив место только для первой криптовалюты. Однако сперва биткоин должен значительно вырасти в цене. Об этом заявили аналитики венчурной компании Heisenberg Capital.



«По мере того, как биткоин будет приближаться к цене в $100 000, альткоины будут постепенно исчезать», — считают специалисты Heisenberg Capital.



Халвинг все ближе. Ожидаемая дата сокращения вознаграждения за каждый создаваемый блок в сети биткоина — 24 мая 2020 года. Начиная с этого дня за каждый блок будут предоставляться 6,25 вместо нынешних 12,5 биткоина. Такое событие происходит в сети биткоина каждые четыре года. По состоянию на 15 марта 2019 года было добыто 17,6 миллиона биткоинов, что составляет примерно 84% от общего объема криптовалюты.



Как это влияет на цену криптовалюты? Как отмечает аналитик, известный в Twitter под ником Rhythm Trader, до первого халвинга, который произошел в ноябре 2012 года, цена биткоина составляла 2,55 доллара. А спустя год после этого события она выросла до 1037 долларов.



Любопытно, но после этого криптовалюта подешевела почти в четыре раза, до 268 долларов. Однако второй халвинг, который случился в июле 2016 года, позволил не только вернуться к 1037 долларам, но преодолеть этот уровень в 2,5 раза: биткоин подорожал в итоге до 2525 долларов — в июле 2017 года.



Аналитик делает вывод: покупать биткоин сейчас, когда он потерял по сравнению с историческим максимумом около 80% — опция, которую инвесторы должны всерьез рассмотреть.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!