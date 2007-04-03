Дуже на це розраховую. Почав торгувати їм в парі з бітком. Також біток в парі з дашкою. Кефір і дашка на мінимумах відносно бітка. Сподіваюся на ралі їхнє відносно бітка. Бо флетять до бітка з вересня 2018.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:24
Дуже на це розраховую. Почав торгувати їм в парі з бітком. Також біток в парі з дашкою. Кефір і дашка на мінимумах відносно бітка. Сподіваюся на ралі їхнє відносно бітка. Бо флетять до бітка з вересня 2018.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:31
Кефір
Ось скріни, щоб не думали, що козак - балабол заднім числом.
П.С. З бітка стрьомно виходити, щоб ралі не прогавити. Краще альтами торгувати в парі з дєдом. Я тримаю 50% для підстраховки у $, але торгую поки лише в парі з дєдом топовими альтами. Ну й моніторю овнокоїни, щоб прикупити як ризикову інвестицію.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:42
Капитализация рынка криптовалют, в том числе биткоина, выросла до рекордных $190 млрд, установив годовой максимум.
Об этом сообщает издание Сryptor.net. Основная причина текущего высокого интереса трейдеров к биткоину – скам Btfinex, необеспеченная эмиссия привела к тому, что трейдеры избавляются от запасов стаблкоина USDT, предпочитая покупать биткоин. Скам Btfinex выявила прокуратура США, которая сейчас по сути защищает биткоин, доказав факт "дыры" в фиатном обеспечительном фонде USDT.
Это не первый случай защиты рынка криптовалют государством – в апреле Франция и Германия "осадили" Японию. Страна Восходящего Солнца намеревалась в рамках G-20 склонить государства принять жесткие меры регулирования отрасли, по типу собственных законов. Франция в ответ предложила альтернативный, мягкий вариант, с необязательной госрегистрацией стартапов, принудительным участием банков в развитии криптовалют и государственным финансированием блокчейн-технологий.
Институциональные инвесторы и трейдеры продолжат покупать криптовалюту, прошедшую испытание криптозимой, наблюдая реальное массовое принятие блокчейн-технологий. Инструменты для создания блокчейна есть в сервисах IT-гигантов – Google, Microcoft, Amazon, Linux, IBM, кошельки разместились в браузерах, смартфонах, пользователи могут совершать микроплатежи в Bitcoin со скоростью, сопоставимой переводу по банковской карте.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:44
Лойт
Приближается дата халвинга одной из старейших криптовалют — Litecoin (LTC). Это событие состоится ориентировочно 6 августа 2019 года. Несмотря на то, что до уполовинивания награды за блок еще осталось немало времени, цена этой криптовалюты активно растет. Например, только за три последних месяца LTC подорожал более чем в два раза.
Не исключено, что именно снижение награды майнерам и является основной фундаментальной причиной оптимизма инвесторов. Ведь после уполовинивания инфляция LTC значительно снизится, и актив станет более дефицитным. Снижение предложения при неизменном или повышающемся спросе обычно означает рост цены.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:47
Кефір
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) готова одобрить запуск фьючерсов на Ethereum, если поступит соответствующая заявка. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.
Это решение закрепит юрисдикцию ведомства над Ethereum-рынками, поскольку на данный момент она ограничена принудительным инструментарием. Одновременно с этим запуск безпоставочных фьючерсов позволит институциональным игрокам безопасно взаимодействовать со второй по капитализации криптовалютой в строго регулируемой среде.
По мнению участников рынка, зеленый свет от CFTC может в долгосрочной перспективе оказать положительное влияние на процесс одобрения криптовалютных ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также укрепить уверенность розничных инвесторов в будущем.
В середине декабря прошлого года CFTC запросила публичные комментарии о технологии Ethereum и ее применениях. Ведомство объяснило свой интерес необходимостью разработать нормы регулирования в отношении эфира и связанных с ним рынков.
В итоге Комиссия получила 35 ответов от различных организаций, компаний и людей, включая Coin Center, Blockchain LLC, Circle, Coinbase, ErisX и Крейга Райта.
Напомним, запуск безпоставочных биткоин-фьючерсов на Чикагской опционной бирже (CBOE) и Чикагской товарной бирже (CME) состоялся 11 и 18 декабря 2017 года соответственно.
Тем не менее ведомство не спешит с одобрением поставочных фьючерсов на биткоин от площадки Bakkt, которую создает финансовая корпорация Intercontinental Exchange (ICE).
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:53
Дєд
Рынок цифровых активов постепенно отвергнет все альткоины, оставив место только для первой криптовалюты. Однако сперва биткоин должен значительно вырасти в цене. Об этом заявили аналитики венчурной компании Heisenberg Capital.
«По мере того, как биткоин будет приближаться к цене в $100 000, альткоины будут постепенно исчезать», — считают специалисты Heisenberg Capital.
Халвинг все ближе. Ожидаемая дата сокращения вознаграждения за каждый создаваемый блок в сети биткоина — 24 мая 2020 года. Начиная с этого дня за каждый блок будут предоставляться 6,25 вместо нынешних 12,5 биткоина. Такое событие происходит в сети биткоина каждые четыре года. По состоянию на 15 марта 2019 года было добыто 17,6 миллиона биткоинов, что составляет примерно 84% от общего объема криптовалюты.
Как это влияет на цену криптовалюты? Как отмечает аналитик, известный в Twitter под ником Rhythm Trader, до первого халвинга, который произошел в ноябре 2012 года, цена биткоина составляла 2,55 доллара. А спустя год после этого события она выросла до 1037 долларов.
Любопытно, но после этого криптовалюта подешевела почти в четыре раза, до 268 долларов. Однако второй халвинг, который случился в июле 2016 года, позволил не только вернуться к 1037 долларам, но преодолеть этот уровень в 2,5 раза: биткоин подорожал в итоге до 2525 долларов — в июле 2017 года.
Аналитик делает вывод: покупать биткоин сейчас, когда он потерял по сравнению с историческим максимумом около 80% — опция, которую инвесторы должны всерьез рассмотреть.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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