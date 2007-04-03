Цікаво читати прогнози, що давалися раніше. От допис від січня 2019. Минуло 5 місяців...
Нью-йоркская консалтинговая компания Delphi Digital опубликовала свой прогноз о том, что произойдет с bitcoin в следующем году.
Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.
По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.
Сколько будет стоить bitcoin
Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.
По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.
Зеленая линия на графике показывает, что количество bitcoin, участвовавших в транзакциях в течение последних 12 месяцев и больше, коррелирует с кривой изменения стоимости самой монеты. «Текущий тренд UTXO показывает, что стоимость bitcoin может достигнуть дна в первой половине первого квартала 2019 года
», — говорится в отчете.
По данным аналитиков, основным источником продаж bitcoin во время последнего падения стоимости криптовалюты были действия ходлеров — владельцев монет, державших их в течение последних 3-5 лет в ожидании роста цены на них.
«Похоже, что ходлеры близки к тому, чтобы исчерпать свои усилия по продажам, что видно по сглаживанию кривых UTXO <…> Во второй половине 2018 года кривая 12-месячных UTXO вышла в рост, как и кривая 12-24-месячных UTXO. В это же время линии более старых UTXO становятся плоскими. Это позволяет сделать вывод о том, что мы наблюдаем процесс накопления
— аналогичный тому, который происходил во второй половине 2014 года», — говорится в отчете.
Bitcoin как инструмент сохранения средств
Аналитики также предполагают, что тренды UTXO и последующее повышение стоимости bitcoin коррелируют в том числе с предстоящим халвингом (halving) — уменьшением в два раза вознаграждения майнерам, происходящим после добычи каждого 210-тысячного блока в системе. Это событие происходит примерно раз в четыре года, следующее ожидается в мае 2020 года.
Как правило, после каждого халвинга стоимость bitcoin возрастает
— в частности, именно это происходило в 2012 и 2016 годах. Аналитики предполагают, что следующий халвинг не станет исключением, но он будет последним, который окажет существенное влияние на стоимость монеты
.
«Мы видим, как bitcoin постепенно превращается в инструмент сохранения сбережений. Это происходит, даже несмотря на уменьшение размера комиссии майнеров за добытые блоки, которое значительно увеличивает оборотное предложение. Дезинфляционная природа bitcoin только усиливает запас его прочности
», — отмечается в исследовании.
Движение вниз
Эксперты Delphi Digital также проанализировали данные индикатора NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio), который через отношение рыночной капитализации bitcoin к объему транзакций, проходящих через блокчейн показывает, насколько справедлива стоимость монеты в тот или иной период времени.
Индикатор позволяет проиллюстрировать то, насколько рыночная стоимость bitcoin соответствует его востребованности именно в качестве платежного средства, а не спекулятивного инструмента, используемого для получения краткосрочной прибыли. Он показывает реальную стоимость всей системы на основе объема транзакций и без учета объема торгов — чтобы исключить спекулятивную составляющую.
Авторы исследования сравнивают нынешнее положение дел с ситуацией в 2013 году, когда цены на bitcoin, достигнув очередного исторического максимума, упали сразу на 83%. По мнению аналитиков, повышение стоимости главной мировой криптовалюты в конце 2017 года также стало предвестником сильной коррекции, которая характеризуется большим количеством восстановительных всплесков, но в конечном счете приводит к сильному падению цены bitcoin, которое мы наблюдаем в конце 2018 года.
«Стоимость bitcoin движется по траектории, аналогичной той, что была пройдена в 2013 году. Согласно нашему анализу UTXO, она движется к своему дну, однако сохраняется вероятность корректировок, связанных с различными катализаторами, например, возможным одобрением bitcoin-ETF«, — отмечается в исследовании.
Bitcoin vs офшоры
В своем докладе аналитики Delphi Digital также отметили высокий потенциал использования bitcoin в качестве инструмента сохранения частного капитала. По мнению исследователей, в этом криптовалюта может заменить использование офшоров или инвестиции в золото.
«Вряд ли bitcoin полностью заменит золото в традиционных инвестиционных портфелях или станет использоваться для хранения 100% мирового офшорного богатства. Однако ключевые характеристики bitcoin — сопротивление цензуре, проверяемое право собственности, неизменность — способны сделать его привлекательной альтернативой сегодняшним инструментам для защиты от инфляции или накопления богатства без риска конфискации
», — отмечается в исследовании.
По данным экспертов, переход в bitcoin даже незначительной части средств, которые хранятся в мировых офшорах, создаст значительный потенциал для роста стоимости криптовалюты. «По информации The Boston Consulting Group, в мире около $8,2 трлн хранятся в офшорах — это составляет около 10% мирового ВВП. Предполагая, что это соотношение не изменится, а глобальный ВВП будет расти на 3% в год, через десять лет эта сумма вырастет до $11 трлн», — отмечается в исследовании.
Процесс перехода части средств из офшоров в bitcoin может начаться в странах со слабой экономикой или слабыми институтами власти, например, Греции или Венесуэлы, а потом распространиться и на более развитые страны.
Перспективы bitcoin
«Процесс перехода средств из офшоров в bitcoin будет постепенным, но в долгосрочной перспективе он может послужить значительным источником спроса на криптовалюту. Чем больше частного капитала будет храниться в bitcoin, тем охотнее более консервативные учреждения — центральные банки и пенсионные фонды — начнут работать с цифровыми активами», — говорится в исследовании.Аналитики Delphi Digital не сомневаются в долгосрочных перспективах bitcoin
, однако отмечают, что криптовалюте предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий на пути к тому, чтобы стать полноценным альтернативным платежным средством. В их числе — волатильность, отсутствие надежных решений для безопасного хранения и глобальная неопределенность регулирования.
«Если исключить какие-либо серьезные сбои в работе сети, то в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что bitcoin станет основным активом для традиционных инвестиционных портфелей, резервов центральных банков, а также подходящей альтернативой для значительной части активов, находящихся на офшорных счетах», — заключают эксперты.
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