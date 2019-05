Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюты ,

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84 1) дно вже було пройдено 7% 6 2) не нижче 3500 6% 5 3) 3250-3499 4% 3 4) 3000-3249 12% 10 5) 2750-2999 7% 6 6) 2500-2749 5% 4 7) 2250-2499 4% 3 2000-2249 4% 3 9) нижче 2000 52% 44 Всього голосів : 84 Додано: Вів 07 тра, 2019 15:19 StarkRE написав: Думаю, в ближайшее время эфир уйдёт за 300+ Думаю, в ближайшее время эфир уйдёт за 300+

Якщо ікси лайта на кефір скоригувати то десь 320$. Запасаємося попкорном. В мене ідея фікс завжди застрибнути із туземуна в туземун. А взагалі ситуація схожа на початок бурлану. Починають пампмти овнокоїни, альти топові, а потім пеереливають в дєда. І дєд на місяць летить! От би черговість пампування альтів ще вгадати. Думаю кефір спочатку забродить, а потім дашку - повію по колу пустять. Істомилася вона вже. Ласки хоче. І на останок застрибнути в дєда, зняти там вершки останні. А там можна знов падати. І так по колу.

Нью-йоркская консалтинговая компания Delphi Digital опубликовала свой прогноз о том, что произойдет с bitcoin в следующем году.



Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.



По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.



Сколько будет стоить bitcoin

Зеленая линия на графике показывает, что количество bitcoin, участвовавших в транзакциях в течение последних 12 месяцев и больше, коррелирует с кривой изменения стоимости самой монеты. «Текущий тренд UTXO показывает, что стоимость bitcoin может достигнуть дна в первой половине первого квартала 2019 года », — говорится в отчете.



По данным аналитиков, основным источником продаж bitcoin во время последнего падения стоимости криптовалюты были действия ходлеров — владельцев монет, державших их в течение последних 3-5 лет в ожидании роста цены на них.



«Похоже, что ходлеры близки к тому, чтобы исчерпать свои усилия по продажам, что видно по сглаживанию кривых UTXO <…> Во второй половине 2018 года кривая 12-месячных UTXO вышла в рост, как и кривая 12-24-месячных UTXO. В это же время линии более старых UTXO становятся плоскими. Это позволяет сделать вывод о том, что мы наблюдаем процесс накопления — аналогичный тому, который происходил во второй половине 2014 года», — говорится в отчете.



Bitcoin как инструмент сохранения средств

Аналитики также предполагают, что тренды UTXO и последующее повышение стоимости bitcoin коррелируют в том числе с предстоящим халвингом (halving) — уменьшением в два раза вознаграждения майнерам, происходящим после добычи каждого 210-тысячного блока в системе. Это событие происходит примерно раз в четыре года, следующее ожидается в мае 2020 года.



Как правило, после каждого халвинга стоимость bitcoin возрастает — в частности, именно это происходило в 2012 и 2016 годах. Аналитики предполагают, что следующий халвинг не станет исключением, но он будет последним, который окажет существенное влияние на стоимость монеты .



«Мы видим, как bitcoin постепенно превращается в инструмент сохранения сбережений. Это происходит, даже несмотря на уменьшение размера комиссии майнеров за добытые блоки, которое значительно увеличивает оборотное предложение. Дезинфляционная природа bitcoin только усиливает запас его прочности », — отмечается в исследовании.



Движение вниз

Эксперты Delphi Digital также проанализировали данные индикатора NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio), который через отношение рыночной капитализации bitcoin к объему транзакций, проходящих через блокчейн показывает, насколько справедлива стоимость монеты в тот или иной период времени.



Индикатор позволяет проиллюстрировать то, насколько рыночная стоимость bitcoin соответствует его востребованности именно в качестве платежного средства, а не спекулятивного инструмента, используемого для получения краткосрочной прибыли. Он показывает реальную стоимость всей системы на основе объема транзакций и без учета объема торгов — чтобы исключить спекулятивную составляющую.



Авторы исследования сравнивают нынешнее положение дел с ситуацией в 2013 году, когда цены на bitcoin, достигнув очередного исторического максимума, упали сразу на 83%. По мнению аналитиков, повышение стоимости главной мировой криптовалюты в конце 2017 года также стало предвестником сильной коррекции, которая характеризуется большим количеством восстановительных всплесков, но в конечном счете приводит к сильному падению цены bitcoin, которое мы наблюдаем в конце 2018 года.



«Стоимость bitcoin движется по траектории, аналогичной той, что была пройдена в 2013 году. Согласно нашему анализу UTXO, она движется к своему дну, однако сохраняется вероятность корректировок, связанных с различными катализаторами, например, возможным одобрением bitcoin-ETF«, — отмечается в исследовании.



Bitcoin vs офшоры

В своем докладе аналитики Delphi Digital также отметили высокий потенциал использования bitcoin в качестве инструмента сохранения частного капитала. По мнению исследователей, в этом криптовалюта может заменить использование офшоров или инвестиции в золото.



«Вряд ли bitcoin полностью заменит золото в традиционных инвестиционных портфелях или станет использоваться для хранения 100% мирового офшорного богатства. Однако ключевые характеристики bitcoin — сопротивление цензуре, проверяемое право собственности, неизменность — способны сделать его привлекательной альтернативой сегодняшним инструментам для защиты от инфляции или накопления богатства без риска конфискации », — отмечается в исследовании.



По данным экспертов, переход в bitcoin даже незначительной части средств, которые хранятся в мировых офшорах, создаст значительный потенциал для роста стоимости криптовалюты. «По информации The Boston Consulting Group, в мире около $8,2 трлн хранятся в офшорах — это составляет около 10% мирового ВВП. Предполагая, что это соотношение не изменится, а глобальный ВВП будет расти на 3% в год, через десять лет эта сумма вырастет до $11 трлн», — отмечается в исследовании.



Процесс перехода части средств из офшоров в bitcoin может начаться в странах со слабой экономикой или слабыми институтами власти, например, Греции или Венесуэлы, а потом распространиться и на более развитые страны.



Перспективы bitcoin

«Процесс перехода средств из офшоров в bitcoin будет постепенным, но в долгосрочной перспективе он может послужить значительным источником спроса на криптовалюту. Чем больше частного капитала будет храниться в bitcoin, тем охотнее более консервативные учреждения — центральные банки и пенсионные фонды — начнут работать с цифровыми активами», — говорится в исследовании.



Аналитики Delphi Digital не сомневаются в долгосрочных перспективах bitcoin , однако отмечают, что криптовалюте предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий на пути к тому, чтобы стать полноценным альтернативным платежным средством. В их числе — волатильность, отсутствие надежных решений для безопасного хранения и глобальная неопределенность регулирования.



«Если исключить какие-либо серьезные сбои в работе сети, то в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что bitcoin станет основным активом для традиционных инвестиционных портфелей, резервов центральных банков, а также подходящей альтернативой для значительной части активов, находящихся на офшорных счетах», — заключают эксперты.



П.С. Так що не зволікайте, пані та панове, зняти останні вершки... Доля дає шанс збагатитися! Хто не бздо, гайда в криптоподорож! Вино, шашлик, канкан панянок, танці, пісні, я вам гарантую!

Кефір забродив Вторая по капитализации монета еще вчера торговалась на уровне в $161, а сегодня она оценивается в $177. Аналитик издания Сhepicap Альберто Арнальдо считает, что курс может подняться до отметки в $200, и на это есть несколько причин



За последние 24 часа Ethereum вырос на 10,29%, и сейчас его стоимость достигает ценовой отметки в $177. Эксперт Сhepicap Альберто Арнальдо предположил, что криптовалюта устремилась к показателю в $200 после того, как в сети появились новости о возможном запуске Ethereum-фьючерсов .



Подобный прогноз сделал и аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Он считает, что в ближайшие дни ETH может остаться в восходящем тренде, что позволит монете подняться выше отметки в $192.



Помимо новостей об одобрении Ethereum-фьючерсов, на курсе монеты могли позитивно сказаться известия о новых рекордах. Так, по данным аналитической компании Diar, объём транзакций, осуществляемых с помощью децентрализованных приложений (DApp) в блокчейне Ethereum, достиг исторического максимума , при этом количество новых приложений заметно снизилось.



В прошлом месяце объём Ethereum, переданного через DApp, оценивался в 776 000 ETH (примерно $132 млн). По словам команды Diar, этот показатель рос на протяжении четырёх месяцев подряд, что считается самым длительным периодом подъема в истории. Однако число новых DApp, запущенных в сети Ethereum, оказалось минимальным – всего 88 приложений за год.



Также недавно стало известно, что вторая по капитализации криптовалюта подходит к важному обновлению под названием Ethereum 2 .0, которое кардинально изменит процесс создания блоков и верификации транзакций. Разработчик Джастин Дрейк заявил, что код для первого этапа перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) может быть завершен уже к 30 июня.

