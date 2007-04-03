StarkRE написав:Думаю, в ближайшее время эфир уйдёт за 300+
Якщо ікси лайта на кефір скоригувати то десь 320$. Запасаємося попкорном. В мене ідея фікс завжди застрибнути із туземуна в туземун. А взагалі ситуація схожа на початок бурлану. Починають пампмти овнокоїни, альти топові, а потім пеереливають в дєда. І дєд на місяць летить! От би черговість пампування альтів ще вгадати. Думаю кефір спочатку забродить, а потім дашку - повію по колу пустять. Істомилася вона вже. Ласки хоче. І на останок застрибнути в дєда, зняти там вершки останні. А там можна знов падати. І так по колу.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Цікаво читати прогнози, що давалися раніше. От допис від січня 2019. Минуло 5 місяців...
Нью-йоркская консалтинговая компания Delphi Digital опубликовала свой прогноз о том, что произойдет с bitcoin в следующем году.
Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.
По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.
Сколько будет стоить bitcoin Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.
По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.
Зеленая линия на графике показывает, что количество bitcoin, участвовавших в транзакциях в течение последних 12 месяцев и больше, коррелирует с кривой изменения стоимости самой монеты. «Текущий тренд UTXO показывает, что стоимость bitcoin может достигнуть дна в первой половине первого квартала 2019 года», — говорится в отчете.
По данным аналитиков, основным источником продаж bitcoin во время последнего падения стоимости криптовалюты были действия ходлеров — владельцев монет, державших их в течение последних 3-5 лет в ожидании роста цены на них.
«Похоже, что ходлеры близки к тому, чтобы исчерпать свои усилия по продажам, что видно по сглаживанию кривых UTXO <…> Во второй половине 2018 года кривая 12-месячных UTXO вышла в рост, как и кривая 12-24-месячных UTXO. В это же время линии более старых UTXO становятся плоскими. Это позволяет сделать вывод о том, что мы наблюдаем процесс накопления — аналогичный тому, который происходил во второй половине 2014 года», — говорится в отчете.
Bitcoin как инструмент сохранения средств Аналитики также предполагают, что тренды UTXO и последующее повышение стоимости bitcoin коррелируют в том числе с предстоящим халвингом (halving) — уменьшением в два раза вознаграждения майнерам, происходящим после добычи каждого 210-тысячного блока в системе. Это событие происходит примерно раз в четыре года, следующее ожидается в мае 2020 года.
Как правило, после каждого халвинга стоимость bitcoin возрастает — в частности, именно это происходило в 2012 и 2016 годах. Аналитики предполагают, что следующий халвинг не станет исключением, но он будет последним, который окажет существенное влияние на стоимость монеты.
«Мы видим, как bitcoin постепенно превращается в инструмент сохранения сбережений. Это происходит, даже несмотря на уменьшение размера комиссии майнеров за добытые блоки, которое значительно увеличивает оборотное предложение. Дезинфляционная природа bitcoin только усиливает запас его прочности», — отмечается в исследовании.
Движение вниз Эксперты Delphi Digital также проанализировали данные индикатора NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio), который через отношение рыночной капитализации bitcoin к объему транзакций, проходящих через блокчейн показывает, насколько справедлива стоимость монеты в тот или иной период времени.
Индикатор позволяет проиллюстрировать то, насколько рыночная стоимость bitcoin соответствует его востребованности именно в качестве платежного средства, а не спекулятивного инструмента, используемого для получения краткосрочной прибыли. Он показывает реальную стоимость всей системы на основе объема транзакций и без учета объема торгов — чтобы исключить спекулятивную составляющую.
Авторы исследования сравнивают нынешнее положение дел с ситуацией в 2013 году, когда цены на bitcoin, достигнув очередного исторического максимума, упали сразу на 83%. По мнению аналитиков, повышение стоимости главной мировой криптовалюты в конце 2017 года также стало предвестником сильной коррекции, которая характеризуется большим количеством восстановительных всплесков, но в конечном счете приводит к сильному падению цены bitcoin, которое мы наблюдаем в конце 2018 года.
«Стоимость bitcoin движется по траектории, аналогичной той, что была пройдена в 2013 году. Согласно нашему анализу UTXO, она движется к своему дну, однако сохраняется вероятность корректировок, связанных с различными катализаторами, например, возможным одобрением bitcoin-ETF«, — отмечается в исследовании.
Bitcoin vs офшоры В своем докладе аналитики Delphi Digital также отметили высокий потенциал использования bitcoin в качестве инструмента сохранения частного капитала. По мнению исследователей, в этом криптовалюта может заменить использование офшоров или инвестиции в золото.
«Вряд ли bitcoin полностью заменит золото в традиционных инвестиционных портфелях или станет использоваться для хранения 100% мирового офшорного богатства. Однако ключевые характеристики bitcoin — сопротивление цензуре, проверяемое право собственности, неизменность — способны сделать его привлекательной альтернативой сегодняшним инструментам для защиты от инфляции или накопления богатства без риска конфискации», — отмечается в исследовании.
По данным экспертов, переход в bitcoin даже незначительной части средств, которые хранятся в мировых офшорах, создаст значительный потенциал для роста стоимости криптовалюты. «По информации The Boston Consulting Group, в мире около $8,2 трлн хранятся в офшорах — это составляет около 10% мирового ВВП. Предполагая, что это соотношение не изменится, а глобальный ВВП будет расти на 3% в год, через десять лет эта сумма вырастет до $11 трлн», — отмечается в исследовании.
Процесс перехода части средств из офшоров в bitcoin может начаться в странах со слабой экономикой или слабыми институтами власти, например, Греции или Венесуэлы, а потом распространиться и на более развитые страны.
Перспективы bitcoin «Процесс перехода средств из офшоров в bitcoin будет постепенным, но в долгосрочной перспективе он может послужить значительным источником спроса на криптовалюту. Чем больше частного капитала будет храниться в bitcoin, тем охотнее более консервативные учреждения — центральные банки и пенсионные фонды — начнут работать с цифровыми активами», — говорится в исследовании.
Аналитики Delphi Digital не сомневаются в долгосрочных перспективах bitcoin, однако отмечают, что криптовалюте предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий на пути к тому, чтобы стать полноценным альтернативным платежным средством. В их числе — волатильность, отсутствие надежных решений для безопасного хранения и глобальная неопределенность регулирования.
«Если исключить какие-либо серьезные сбои в работе сети, то в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что bitcoin станет основным активом для традиционных инвестиционных портфелей, резервов центральных банков, а также подходящей альтернативой для значительной части активов, находящихся на офшорных счетах», — заключают эксперты.
П.С. Так що не зволікайте, пані та панове, зняти останні вершки... Доля дає шанс збагатитися! Хто не бздо, гайда в криптоподорож! Вино, шашлик, канкан панянок, танці, пісні, я вам гарантую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Вторая по капитализации монета еще вчера торговалась на уровне в $161, а сегодня она оценивается в $177. Аналитик издания Сhepicap Альберто Арнальдо считает, что курс может подняться до отметки в $200, и на это есть несколько причин
За последние 24 часа Ethereum вырос на 10,29%, и сейчас его стоимость достигает ценовой отметки в $177. Эксперт Сhepicap Альберто Арнальдо предположил, что криптовалюта устремилась к показателю в $200 после того, как в сети появились новости о возможном запуске Ethereum-фьючерсов.
Подобный прогноз сделал и аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Он считает, что в ближайшие дни ETH может остаться в восходящем тренде, что позволит монете подняться выше отметки в $192.
Помимо новостей об одобрении Ethereum-фьючерсов, на курсе монеты могли позитивно сказаться известия о новых рекордах. Так, по данным аналитической компании Diar, объём транзакций, осуществляемых с помощью децентрализованных приложений (DApp) в блокчейне Ethereum, достиг исторического максимума, при этом количество новых приложений заметно снизилось.
В прошлом месяце объём Ethereum, переданного через DApp, оценивался в 776 000 ETH (примерно $132 млн). По словам команды Diar, этот показатель рос на протяжении четырёх месяцев подряд, что считается самым длительным периодом подъема в истории. Однако число новых DApp, запущенных в сети Ethereum, оказалось минимальным – всего 88 приложений за год.
Также недавно стало известно, что вторая по капитализации криптовалюта подходит к важному обновлению под названием Ethereum 2.0, которое кардинально изменит процесс создания блоков и верификации транзакций. Разработчик Джастин Дрейк заявил, что код для первого этапа перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) может быть завершен уже к 30 июня.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper с поддержкой стейкинга. Разработчики имплементировали четвертую версию спецификаций для основной цепи от команды Ethereum Research.
Так, для того, чтобы запустить валидирующую ноду, необходимо установить клиент Prysm, который является единственным для этой сети, и создать стейк, отправив в новую сеть монеты из тестнета Goerli (3,2 ETH).
Отметим, на данный момент в сети может участвовать ограниченное число валидаторов. Также пользователям недоступна опция перевода монет, отсутствуют смарт-контракты и функциональность, связанная с виртуальной машиной Ethereum.
Ранее Виталик Бутерин анонсировал появление Ethereum 2.0 или Serenity. Этот апгрейд предполагает переход на алгоритм Proof-Of-Stake (Casper), имплементацию шардинга (множества параллельных цепей, связанных с основной, для исполнения различных смарт-контрактов и обеспечения работы децентрализованных приложений), обновление виртуальной машины (EWASM), изменение кросс-контрактной логики и экономики протокола.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
В очередном эпизоде подкаста Off the Chain принял участие создатель Лайткоина Чарли Ли. Во время обсуждения собственного проекта с Энтони Помплиано он признался, что всё ещё верит в рост LTC до тысячи долларов. По словам Чарли, причиной буллрана станет очередной халвинг криптовалюты, который должен состояться в августе этого года.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Вот и основной вопрос на повестке - что бахнет быстрее. Лайт с халвингом, эфир с фьючерсами или все таки рипл, который уже в сметану замешали на флете. Есть еще пару мнений про ЕОС до 10 на основе новостей на июнь. И BCH обещали прокатить кратковременно. Вот и думайте, делайте свои ставки Гспда на ближайший сет.
Казак,пока ты рассуждаешь как космические корабли бороздят просторы вселенной и как ты станешь в будующем "Нью Васюками"... Пираты добрались до Бинанс...Одна из крупных пожалуй единственных бирж которую до сих пор не взламывали,сегодня от....имели.Подвешены все вводы и выводы.. Объявлен "план перехват" Очередной удар по яйцам всему "криптосообществу",доказывающее-насколько все хрупко,призрачно и эфимерно и как все может пойти по...... Вот так вот.
osafly написав:Казак,пока ты рассуждаешь как космические корабли бороздят просторы вселенной и как ты станешь в будующем "Нью Васюками"... Пираты добрались до Бинанс...Одна из крупных пожалуй единственных бирж которую до сих пор не взламывали,сегодня от....имели.Подвешены все вводы и выводы.. Объявлен "план перехват" Очередной удар по яйцам всему "криптосообществу",доказывающее-насколько все хрупко,призрачно и эфимерно и как все может пойти по...... Вот так вот.
А я дивлюся на цю історію з іншого боку. Це як кому подобається: один бачить пляшку напівповну, а інший напівпорожню. Як це вплинуло на курс дєда? Дєд стабільний. Стояк відмінний! Якщо раніше вад таких новин всіралися всі, то зараз вже вироблений імунітет!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
HolyTropic написав:Вот и основной вопрос на повестке - что бахнет быстрее. Лайт с халвингом, эфир с фьючерсами или все таки рипл, который уже в сметану замешали на флете. Есть еще пару мнений про ЕОС до 10 на основе новостей на июнь. И BCH обещали прокатить кратковременно. Вот и думайте, делайте свои ставки Гспда на ближайший сет.
Да уж.... Суперконсервативна тактика мати кошик з фіата, дєда і топових альтів. Щось да стрільнє. Але завжди є бажання обрати щось одне, висмоктати увесь профіт до дна і застрибнути в інший туземун, щоб і там висмоктати увесь нектар! Із туземуна в туземун стрибати! В моєму кошику зараз доляр, кефір, дашка. Оці ріпли, еоси, не до вподоби. Мій топ - це дєд, кефір, лайтушок, кєша, даша, зек, монерка. Мій прогноз - кефір перший забродить. На нього переважно роблю ставку.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Rocket Lawyer — компания по оказанию юридических услуг онлайн, помогающая клиентам быстро и без труда заключать безопасные сделки — заявила о намерении внедрить масштабную систему криптопереводов.
По словам Чарли Мур, главы Rocket Lawyer, его компания регулярно наталкивается на сложные схемы проведения платежей, возникающие, когда люди заключают правовые соглашения, из-за чего оказывать юридические услуги получается не так быстро, как того хотелось бы. Изменить ситуацию американские юристы хотят при помощи смарт-контрактов на блокчейне Ethereum: Rocket Wallet намерена разработать собственный стейблкойн, которому не страшна присущая другим видам цифровых валют волатильность, для трансфера средств по исполнении сделки.
В качестве примера Мур приводит такой сценарий: некие Карен и Майк договариваются о продаже автомобиля. Посредством Rocket Lawyer Карен обещает заплатить половину сразу, а остаток — через 15 дней, когда убедится, что машина исправна. Оговоренная сумма переводится в стейблкойн. Одну половину Майк получает сразу, другую — после выполнения условий договора. При этом вторая часть сделки — если покупатель ее вручную не отменит — осуществится полностью автоматически, без необходимости заново привлекать юристов для подтверждения перевода и закрытия контракта.
Как сообщается, блокчейн-приложение Rocket Wallet уже прошло бета-тестирование, публичный запуск ожидается в конце мая. Если все пройдет успешно, это будет первый подобный опыт: несмотря на ажиотаж и энтузиазм вокруг криптовалют, никто до сих пор не интегрировал их в популярные пользовательские приложения, отмечает MIT Technology Review.
Напоследок отметим, что услугами Rocket Wallet в настоящее время пользуется 22 млн человек.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!