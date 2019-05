Додано: Вів 07 тра, 2019 15:48

стоимость bitcoin может достигнуть дна в первой половине первого квартала 2019 года

мы наблюдаем процесс накопления

после каждого халвинга стоимость bitcoin возрастает

Аналитики предполагают, что следующий халвинг не станет исключением, но он будет последним, который окажет существенное влияние на стоимость монеты

Дезинфляционная природа bitcoin только усиливает запас его прочности

криптовалюта может заменить использование офшоров или инвестиции в золото.

ключевые характеристики bitcoin — сопротивление цензуре, проверяемое право собственности, неизменность — способны сделать его привлекательной альтернативой сегодняшним инструментам для защиты от инфляции или накопления богатства без риска конфискации

Аналитики Delphi Digital не сомневаются в долгосрочных перспективах bitcoin

Нью-йоркская консалтинговая компания Delphi Digital опубликовала свой прогноз о том, что произойдет с bitcoin в следующем году.Аналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.Сколько будет стоить bitcoinАналитики Delphi Digital в своем исследовании делают выводы о предстоящем изменении стоимости bitcoin на основании трендов UTXO (неизрасходованных транзакций выхода в сети BTC). Речь идет об остатках от совершенных транзакций, из которых формируется общее количество монет, находящихся в кошельке того или иного пользователя.По мнению исследователей, анализ трендов UTXO позволяет с большой точностью предсказывать изменение стоимости bitcoin, связанное в том числе с активностью владельцев и продавцов монет.Зеленая линия на графике показывает, что количество bitcoin, участвовавших в транзакциях в течение последних 12 месяцев и больше, коррелирует с кривой изменения стоимости самой монеты. «Текущий тренд UTXO показывает, что», — говорится в отчете.По данным аналитиков, основным источником продаж bitcoin во время последнего падения стоимости криптовалюты были действия ходлеров — владельцев монет, державших их в течение последних 3-5 лет в ожидании роста цены на них.«Похоже, что ходлеры близки к тому, чтобы исчерпать свои усилия по продажам, что видно по сглаживанию кривых UTXO <…> Во второй половине 2018 года кривая 12-месячных UTXO вышла в рост, как и кривая 12-24-месячных UTXO. В это же время линии более старых UTXO становятся плоскими. Это позволяет сделать вывод о том, что— аналогичный тому, который происходил во второй половине 2014 года», — говорится в отчете.Bitcoin как инструмент сохранения средствАналитики также предполагают, что тренды UTXO и последующее повышение стоимости bitcoin коррелируют в том числе с предстоящим халвингом (halving) — уменьшением в два раза вознаграждения майнерам, происходящим после добычи каждого 210-тысячного блока в системе. Это событие происходит примерно раз в четыре года, следующее ожидается в мае 2020 года.Как правило,— в частности, именно это происходило в 2012 и 2016 годах.«Мы видим, как bitcoin постепенно превращается в инструмент сохранения сбережений. Это происходит, даже несмотря на уменьшение размера комиссии майнеров за добытые блоки, которое значительно увеличивает оборотное предложение.», — отмечается в исследовании.Движение внизЭксперты Delphi Digital также проанализировали данные индикатора NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio), который через отношение рыночной капитализации bitcoin к объему транзакций, проходящих через блокчейн показывает, насколько справедлива стоимость монеты в тот или иной период времени.Индикатор позволяет проиллюстрировать то, насколько рыночная стоимость bitcoin соответствует его востребованности именно в качестве платежного средства, а не спекулятивного инструмента, используемого для получения краткосрочной прибыли. Он показывает реальную стоимость всей системы на основе объема транзакций и без учета объема торгов — чтобы исключить спекулятивную составляющую.Авторы исследования сравнивают нынешнее положение дел с ситуацией в 2013 году, когда цены на bitcoin, достигнув очередного исторического максимума, упали сразу на 83%. По мнению аналитиков, повышение стоимости главной мировой криптовалюты в конце 2017 года также стало предвестником сильной коррекции, которая характеризуется большим количеством восстановительных всплесков, но в конечном счете приводит к сильному падению цены bitcoin, которое мы наблюдаем в конце 2018 года.«Стоимость bitcoin движется по траектории, аналогичной той, что была пройдена в 2013 году. Согласно нашему анализу UTXO, она движется к своему дну, однако сохраняется вероятность корректировок, связанных с различными катализаторами, например, возможным одобрением bitcoin-ETF«, — отмечается в исследовании.Bitcoin vs офшорыВ своем докладе аналитики Delphi Digital также отметили высокий потенциал использования bitcoin в качестве инструмента сохранения частного капитала. По мнению исследователей, в этом«Вряд ли bitcoin полностью заменит золото в традиционных инвестиционных портфелях или станет использоваться для хранения 100% мирового офшорного богатства. Однако», — отмечается в исследовании.По данным экспертов, переход в bitcoin даже незначительной части средств, которые хранятся в мировых офшорах, создаст значительный потенциал для роста стоимости криптовалюты. «По информации The Boston Consulting Group, в мире около $8,2 трлн хранятся в офшорах — это составляет около 10% мирового ВВП. Предполагая, что это соотношение не изменится, а глобальный ВВП будет расти на 3% в год, через десять лет эта сумма вырастет до $11 трлн», — отмечается в исследовании.Процесс перехода части средств из офшоров в bitcoin может начаться в странах со слабой экономикой или слабыми институтами власти, например, Греции или Венесуэлы, а потом распространиться и на более развитые страны.Перспективы bitcoin«Процесс перехода средств из офшоров в bitcoin будет постепенным, но в долгосрочной перспективе он может послужить значительным источником спроса на криптовалюту. Чем больше частного капитала будет храниться в bitcoin, тем охотнее более консервативные учреждения — центральные банки и пенсионные фонды — начнут работать с цифровыми активами», — говорится в исследовании., однако отмечают, что криптовалюте предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий на пути к тому, чтобы стать полноценным альтернативным платежным средством. В их числе — волатильность, отсутствие надежных решений для безопасного хранения и глобальная неопределенность регулирования.«Если исключить какие-либо серьезные сбои в работе сети, то в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что bitcoin станет основным активом для традиционных инвестиционных портфелей, резервов центральных банков, а также подходящей альтернативой для значительной части активов, находящихся на офшорных счетах», — заключают эксперты.