|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:23
Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29
osafly написав:
Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс
Нічаво, дєдушка відпочине, сметанкою поласує і знов стане гигантом сексу!
Нє впєрвой.
А якщо серйозно, на те і голова, щоб думати нею, не лише їсти. Всі сценарії тре розглядати по ризик - менеджменту. Я тримаю фіат на цей випадок, щоб можна було докупити, якщо на півшостого впаде!
А так до дєда торгую альтами.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26350
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1848 раз.
- Подякували: 2045 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11224
|174721197
|
|
|6622
|1424294
|
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
|
|38
|42881
|
|