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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1453145414551456

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29

  osafly написав:Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс :mrgreen:

Нічаво, дєдушка відпочине, сметанкою поласує і знов стане гигантом сексу! :D Нє впєрвой. :D А якщо серйозно, на те і голова, щоб думати нею, не лише їсти. Всі сценарії тре розглядати по ризик - менеджменту. Я тримаю фіат на цей випадок, щоб можна було докупити, якщо на півшостого впаде! :P А так до дєда торгую альтами.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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