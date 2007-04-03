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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29
Нічаво, дєдушка відпочине, сметанкою поласує і знов стане гигантом сексу! Нє впєрвой. А якщо серйозно, на те і голова, щоб думати нею, не лише їсти. Всі сценарії тре розглядати по ризик - менеджменту. Я тримаю фіат на цей випадок, щоб можна було докупити, якщо на півшостого впаде! А так до дєда торгую альтами.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Your funds are #СПЖЖНЫ. 42 ляма ушло. Но инересно будет послушать как 1ой транзой смогли это провернуть(при лимите в 100 за сутки) и если с корп. аккаунта то с какого именно. И почему проскочило через их ситему безопасности. на многих платформах реализованы задержки при крупных выводах для более детального просмотра под микроскопом. И почему как раз когда с Тетеревом проблемы. Возможно кто то изунтри у них сработал четко. Вобщем что то темнят и затевают. С битфиниксом они тесно связаны и уже грязные приемы пошли в ход. И кстати если кто сомневается что они моют для криминалитета, то оставьте сомнения - моют, но аккуратнее чем другие.
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:08
Тут або туземун готують, або нове дно буравити...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну да Вова..Наверное туземун.Чтоб устроить туземун,нужно как раз уличить в мошенничестве одну крупнейшую биржу,а потом "отшпиливилить" другую..и тогда,точно будет рокета.Все бросятся скупать биток за баснословные деньги,потому что новостной фон веселый-кругом трандеж-пиз...ж и провокации...Шпили-вили,хакеры гуляют,тупые хомяки мешками несут деньги...Все альты в ж....,зато дед со стояком....Прикольно!И сколько этот цирк продлится??Перед очередным падением,или коррекцией??Мне теперь уже самому интересно.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:26
Многоходовочка
Куме, ти тіко з однієї колокольні дивишся на ситуацію. Подивися з іншої колокольні.
П.С. На 2,3453 кефіра депо примножив сьогодні. Щоб не вхолосту сидіти.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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