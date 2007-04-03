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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1453145414551456

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 85
1) дно вже було пройдено
8%
7
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29

  osafly написав:Стояк на фоне нервов,может быстро смениться на пол-шестого,да так...что никакая виагра не поможет и танцы с бубном тоже.Хотя как раз сейчас-деду виагры навалили столько,что как бы он "не помер" от сердечного приступа,преодолев планку 6тыс :mrgreen:

Нічаво, дєдушка відпочине, сметанкою поласує і знов стане гигантом сексу! :D Нє впєрвой. :D А якщо серйозно, на те і голова, щоб думати нею, не лише їсти. Всі сценарії тре розглядати по ризик - менеджменту. Я тримаю фіат на цей випадок, щоб можна було докупити, якщо на півшостого впаде! :P А так до дєда торгую альтами.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Your funds are #СПЖЖНЫ. 42 ляма ушло. Но инересно будет послушать как 1ой транзой смогли это провернуть(при лимите в 100 за сутки) и если с корп. аккаунта то с какого именно. И почему проскочило через их ситему безопасности. на многих платформах реализованы задержки при крупных выводах для более детального просмотра под микроскопом. И почему как раз когда с Тетеревом проблемы. Возможно кто то изунтри у них сработал четко. Вобщем что то темнят и затевают. С битфиниксом они тесно связаны и уже грязные приемы пошли в ход. И кстати если кто сомневается что они моют для криминалитета, то оставьте сомнения - моют, но аккуратнее чем другие.
HolyTropic
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:08

  HolyTropic написав:Your funds are #СПЖЖНЫ. 42 ляма ушло. Но инересно будет послушать как 1ой транзой смогли это провернуть(при лимите в 100 за сутки) и если с корп. аккаунта то с какого именно. И почему проскочило через их ситему безопасности. на многих платформах реализованы задержки при крупных выводах для более детального просмотра под микроскопом. И почему как раз когда с Тетеревом проблемы. Возможно кто то изунтри у них сработал четко. Вобщем что то темнят и затевают. С битфиниксом они тесно связаны и уже грязные приемы пошли в ход. И кстати если кто сомневается что они моют для криминалитета, то оставьте сомнения - моют, но аккуратнее чем другие.

Тут або туземун готують, або нове дно буравити... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну да Вова..Наверное туземун.Чтоб устроить туземун,нужно как раз уличить в мошенничестве одну крупнейшую биржу,а потом "отшпиливилить" другую..и тогда,точно будет рокета.Все бросятся скупать биток за баснословные деньги,потому что новостной фон веселый-кругом трандеж-пиз...ж и провокации...Шпили-вили,хакеры гуляют,тупые хомяки мешками несут деньги...Все альты в ж....,зато дед со стояком....Прикольно!И сколько этот цирк продлится??Перед очередным падением,или коррекцией??Мне теперь уже самому интересно.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:26

Многоходовочка

  osafly написав:Ну да Вова..Наверное туземун.Чтоб устроить туземун,нужно как раз уличить в мошенничестве одну крупнейшую биржу,а потом "отшпиливилить" другую..и тогда,точно будет рокета.Все бросятся скупать биток за баснословные деньги,потому что новостной фон веселый-кругом трандеж-пиз...ж и провокации...Шпили-вили,хакеры гуляют,тупые хомяки мешками несут деньги...Все альты в ж....,зато дед со стояком....Прикольно!И сколько этот цирк продлится??Перед очередным падением,или коррекцией??Мне теперь уже самому интересно.

Куме, ти тіко з однієї колокольні дивишся на ситуацію. :P Подивися з іншої колокольні. :wink:


П.С. На 2,3453 кефіра депо примножив сьогодні. Щоб не вхолосту сидіти. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По битку вроде как коррекция ожидается на 5300 примерно. Эфир должен устоять и упрочить свою позицию. Ну и BTG странно себя ведет как по мне.
HolyTropic
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:05

  osafly написав:Ну да Вова..Наверное туземун.Чтоб устроить туземун,нужно как раз уличить в мошенничестве одну крупнейшую биржу,а потом "отшпиливилить" другую..и тогда,точно будет рокета.Все бросятся скупать биток за баснословные деньги,потому что новостной фон веселый-кругом трандеж-пиз...ж и провокации...Шпили-вили,хакеры гуляют,тупые хомяки мешками несут деньги...Все альты в ж....,зато дед со стояком....Прикольно!И сколько этот цирк продлится??Перед очередным падением,или коррекцией??Мне теперь уже самому интересно.

Вы один тут из пессимистов остались на ветке :) После того, как Макс проспорил и ушел. Просмотрел Ваши сообщения за последние несколько месяцев. Одно нытье.
У Вас хоть что-то на счету есть или так, теоретизируете? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да какое нытье??Вы сами не видите что ли,что кроме битка,ни хрена практически не ростет..Даже сегодняшний день,весь рынок "красный" за исключением биткоина...На счету -да,есть...Разных монет,за исключением битка...Который брать и не собираюсь выше 4-4.5.. А нет-так и нет...Нах..он нужен.Крипта-не биткоином единым..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

бачу лише Вова зазивала один остався ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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