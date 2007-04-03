Додано: Сер 08 тра, 2019 15:18

Your funds are #СПЖЖНЫ. 42 ляма ушло. Но инересно будет послушать как 1ой транзой смогли это провернуть(при лимите в 100 за сутки) и если с корп. аккаунта то с какого именно. И почему проскочило через их ситему безопасности. на многих платформах реализованы задержки при крупных выводах для более детального просмотра под микроскопом. И почему как раз когда с Тетеревом проблемы. Возможно кто то изунтри у них сработал четко. Вобщем что то темнят и затевают. С битфиниксом они тесно связаны и уже грязные приемы пошли в ход. И кстати если кто сомневается что они моют для криминалитета, то оставьте сомнения - моют, но аккуратнее чем другие.