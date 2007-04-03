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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1454145514561457

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 85
1) дно вже було пройдено
8%
7
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:15

  osafly написав:Да какое нытье??Вы сами не видите что ли,что кроме битка,ни хрена практически не ростет..Даже сегодняшний день,весь рынок "красный" за исключением биткоина...На счету -да,есть...Разных монет,за исключением битка...Который брать и не собираюсь выше 4-4.5.. А нет-так и нет...Нах..он нужен.Крипта-не биткоином единым..


Я тоже дороже 4500 брать не буду, согласен.
А что из монет осталось, интересно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:37

  osafly написав:Да какое нытье??Вы сами не видите что ли,что кроме битка,ни хрена практически не ростет..Даже сегодняшний день,весь рынок "красный" за исключением биткоина...На счету -да,есть...Разных монет,за исключением битка...Который брать и не собираюсь выше 4-4.5.. А нет-так и нет...Нах..он нужен.Крипта-не биткоином единым..

Нічаво, скоро обраточка піде... :P Альти почнуть рости відносно дєда. Чим буде обумовлений ріст? Якщо у дєда опускатиметься на півшостого, а альти незмінні в $ залишаться +-. Або просто почнуть стріляти альти в $ ціні, без просадки $ ціни дєдушки. Якраз фартовий момент прикупити альтів за дєда :P А на випадок півшостого у дєда в кошику є $ - 50%. Альти немов вперлися в не видимий залізний мур. Б'ються о нього, але щось не дає далі йти. В тому то і цікавинка, який сценарій маніпуль малює? :P Тре бути готовими до будь якого. Я ставлю на кефір, переважно і дашку. Пєтушок і лайтушок не на дні відносно дєда. А оці 2 коїни буравлять дно. Насторожує в даш лише відсутність новин, а по кефіру вони є. Хоча 2 роки тому, коли альти зробили ікси відносно дєда, першою пішла дашка, а потім кефір. Можливо і лайтушок з пєтушком ще дадуть зелене світло. кАроче, тре лити дєда в альти і мати на підстраховку $ в кошику.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:42

  Искатель написав:А что из монет осталось, интересно?

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:00

  flyman написав:бачу лише Вова зазивала один остався ...

:P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

osafly, ясное дело коины не растут, т.к. усе ж умные уже, набрались на дне и ждут большего роста в %%, чем битка. А кукловода она ж тоже не пальцем деланая, имеет статистику перед очима :) А какая задача у кукловода? Правильно - не дать пиплу заработать много и сразу, а раззуть. Вот и мотают нервы и выдавливают монету из хомяков, дабы слились. Это моё ИМХО
П.С. А куда краник повернут при падении битки - тока им известно :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:15

  Vitaka написав:osafly, ясное дело коины не растут, т.к. усе ж умные уже, набрались на дне и ждут большего роста в %%, чем битка. А кукловода она ж тоже не пальцем деланая, имеет статистику перед очима :) А какая задача у кукловода? Правильно - не дать пиплу заработать много и сразу, а раззуть. Вот и мотают нервы и выдавливают монету из хомяков, дабы слились. Это моё ИМХО

Куме, взяв і спалив маніпуля! :P А він так старався. :P Нічаво, хомок предостатньо ще. :) А так, об'єми і психологія - оці 2, на якому тримається все. І маніпуль бачить статистику, а ми можемо лише спостерігати за об'ємами і йти проти толпи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:22

  Vitaka написав:А куда краник повернут при падении битки - тока им известно :mrgreen:

Поки душать, нєрвь мотають і із слабких рук вибивають монетки. Куди б не крутанули, нам татарам один хрєн! :mrgreen: Погонять донизу, ще докупим по демпінг цінам. :P На всі сценарії, своя отвєточка є і контрміри. Ми їм натягнемо око на дупу! Так що нєт у ніх мєтодов протів Кості Саприкіна... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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