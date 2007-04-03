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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:15
osafly написав:
Да какое нытье??Вы сами не видите что ли,что кроме битка,ни хрена практически не ростет..Даже сегодняшний день,весь рынок "красный" за исключением биткоина...На счету -да,есть...Разных монет,за исключением битка...Который брать и не собираюсь выше 4-4.5.. А нет-так и нет...Нах..он нужен.Крипта-не биткоином единым..
Я тоже дороже 4500 брать не буду, согласен.
А что из монет осталось, интересно?
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:37
osafly написав:
Да какое нытье??Вы сами не видите что ли,что кроме битка,ни хрена практически не ростет..Даже сегодняшний день,весь рынок "красный" за исключением биткоина...На счету -да,есть...Разных монет,за исключением битка...Который брать и не собираюсь выше 4-4.5.. А нет-так и нет...Нах..он нужен.Крипта-не биткоином единым..
Нічаво, скоро обраточка піде...
Альти почнуть рости відносно дєда. Чим буде обумовлений ріст? Якщо у дєда опускатиметься на півшостого, а альти незмінні в $ залишаться +-. Або просто почнуть стріляти альти в $ ціні, без просадки $ ціни дєдушки. Якраз фартовий момент прикупити альтів за дєда
А на випадок півшостого у дєда в кошику є $ - 50%. Альти немов вперлися в не видимий залізний мур. Б'ються о нього, але щось не дає далі йти. В тому то і цікавинка, який сценарій маніпуль малює?
Тре бути готовими до будь якого. Я ставлю на кефір, переважно і дашку. Пєтушок і лайтушок не на дні відносно дєда. А оці 2 коїни буравлять дно. Насторожує в даш лише відсутність новин, а по кефіру вони є. Хоча 2 роки тому, коли альти зробили ікси відносно дєда, першою пішла дашка, а потім кефір. Можливо і лайтушок з пєтушком ще дадуть зелене світло. кАроче, тре лити дєда в альти і мати на підстраховку $ в кошику.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:42
Искатель написав:
А что из монет осталось, интересно?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:00
flyman написав:
бачу лише Вова зазивала один остався ...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:04
osafly
, ясное дело коины не растут, т.к. усе ж умные уже, набрались на дне и ждут большего роста в %%, чем битка. А кукловода она ж тоже не пальцем деланая, имеет статистику перед очима
А какая задача у кукловода? Правильно - не дать пиплу заработать много и сразу, а раззуть. Вот и мотают нервы и выдавливают монету из хомяков, дабы слились. Это моё ИМХО
П.С. А куда краник повернут при падении битки - тока им известно
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:15
Vitaka написав:osafly
, ясное дело коины не растут, т.к. усе ж умные уже, набрались на дне и ждут большего роста в %%, чем битка. А кукловода она ж тоже не пальцем деланая, имеет статистику перед очима
А какая задача у кукловода? Правильно - не дать пиплу заработать много и сразу, а раззуть. Вот и мотают нервы и выдавливают монету из хомяков, дабы слились. Это моё ИМХО
Куме, взяв і спалив маніпуля!
А він так старався.
Нічаво, хомок предостатньо ще.
А так, об'єми і психологія - оці 2, на якому тримається все. І маніпуль бачить статистику, а ми можемо лише спостерігати за об'ємами і йти проти толпи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:22
Vitaka написав:
А куда краник повернут при падении битки - тока им известно
Поки душать, нєрвь мотають і із слабких рук вибивають монетки. Куди б не крутанули, нам татарам один хрєн!
Погонять донизу, ще докупим по демпінг цінам.
На всі сценарії, своя отвєточка є і контрміри. Ми їм натягнемо око на дупу! Так що нєт у ніх мєтодов протів Кості Саприкіна...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:45
Козак-характерник написав:
Ми їм натягнемо око на дупу! Так що нєт у ніх мєтодов протів Кості Саприкіна...
Вова,бросай свои Донецкие замашки
Глеб Жиглов нашел между прочим метод,против Кости Сапрыкина..Или ты тот фильм не досмотрел??
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