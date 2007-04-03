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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47
Козак-характерник написав:
Відчуваю дупою, кефір бродить...
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно!
Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот!
Хто не встиг - той опіздав!
П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.
Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
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Zebra
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