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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47
Козак-характерник написав:
Відчуваю дупою, кефір бродить...
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно!
Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот!
Хто не встиг - той опіздав!
П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.
Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
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Zebra
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:11
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Відчуваю дупою, кефір бродить...
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно!
Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот! Хто не встиг - той опіздав!
П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.
Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
Такий варіант мене теж влаштує. Але можна запізнитися сісти в рОкету і доведеться стрибати значно дорожче. Або дивитися, як утікає з рук потенційний прибуток. Жадібність - це погано в нашій справі. Класичний кошик: 50% - $; 40% - кріпта із бєтховєна і топових альткоїнів; 10% - овнокоїни, як супер ризикова частина. Торгівля альтами до бєтховєна - щоденно. Фіат - підстраховка, на випадок обвала цін в $ еквіваленті. Ітого - кріпта розмножується постійно без просідання значного $ складової кошика і чекає бурлану.
Профіт в $ фіксуємо після туземуну, частково виводимо, а частково реінвестуємо в кріпту. І так по колу. Також спостерігаю за кореляцію топових альтів не лише до дєда, а і між собою. Без особливого ризика, як мінімум 10% капає щомісяця. Хоча в кожному правилі є виключення і іноді можна кудись увійти на всю котлету. І навіщо мені годувати кролика на депо?
Хто спробував цю тему, кролику гроші не несе.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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