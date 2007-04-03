RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1455145614571458

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 85
1) дно вже було пройдено
8%
7
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47

  Козак-характерник написав:Відчуваю дупою, кефір бродить... :P
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно! :) Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот! :D Хто не встиг - той опіздав! :lol:

П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.

Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6877
З нами з: 21.09.12
Подякував: 547 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:11

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Відчуваю дупою, кефір бродить... :P
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно! :) Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот! Хто не встиг - той опіздав! :lol:

П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.

Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.

Такий варіант мене теж влаштує. Але можна запізнитися сісти в рОкету і доведеться стрибати значно дорожче. Або дивитися, як утікає з рук потенційний прибуток. Жадібність - це погано в нашій справі. Класичний кошик: 50% - $; 40% - кріпта із бєтховєна і топових альткоїнів; 10% - овнокоїни, як супер ризикова частина. Торгівля альтами до бєтховєна - щоденно. Фіат - підстраховка, на випадок обвала цін в $ еквіваленті. Ітого - кріпта розмножується постійно без просідання значного $ складової кошика і чекає бурлану. :P Профіт в $ фіксуємо після туземуну, частково виводимо, а частково реінвестуємо в кріпту. І так по колу. Також спостерігаю за кореляцію топових альтів не лише до дєда, а і між собою. Без особливого ризика, як мінімум 10% капає щомісяця. Хоча в кожному правилі є виключення і іноді можна кудись увійти на всю котлету. І навіщо мені годувати кролика на депо? :P Хто спробував цю тему, кролику гроші не несе.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26370
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 15.10.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:17

Ну шо там?
"Никогда, никогда вы не увидите в этом году 5к" прошли.
"Никогда, никогда вы не увидите в этом году 6к" прошли.
Ждем "Никогда, никогда вы не увидите в этом году 7к" :mrgreen: ?
П.С. Вся крипта красная, потому что все убежали из шиткоинов в биток, новых денег на рынке крипты мало, пытаются завлечь новых инвесторов.
Шото знают, тварюки! Видать, закупились уже по самые луидоры,теперь надо повыше погнать.
artist_007
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 02.01.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:36

  Vitaka написав:%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.

Кефір. :P


  artist_007 написав:Вся крипта красная, потому что все убежали из шиткоинов в биток

Але ми ж повинні йти проти натовпу... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26370
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:59

  Vitaka написав:%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.

Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6877
З нами з: 21.09.12
Подякував: 547 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18

  Zebra написав:
  Vitaka написав:%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.

Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.

Я не проти... :P В мене многовекторна політика. :P Але ставку роблю на кефір. Він на дні до всіх альтів. Можливо дашка тіко може скоріше піти. Тому і тримаю в кошику її. А сценарій падіння в $ еквіваленті бєтховєна і ріст кефіра відносно нього є гут. :D Плюс докуплю за фіат бєтховєна.

П.С. Але такий сценарій читаємий, очевидний, а треба йти проти натовпу. Всі вже звикли, що після росту йде корекція. Сценарій маніпулька може поламати в цей раз.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 09 тра, 2019 23:28, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26370
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:20

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.

Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.

Я не проти... :P В мене многовекторна політика. :P Але ставку роблю на кефір. Він на дні до всіх алтьтів. Можливо дашка тіко може скоріше піти. Тому і тримаю в кошику її. А сценарій падіння в $ еквіваленті бєтховєна і ріст кефіра відносно нього є гут. :D Плюс докуплю за фіат бєтховєна.

Наше казино працює 24 години на добу :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6877
З нами з: 21.09.12
Подякував: 547 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:23

  Zebra написав:
  Vitaka написав:%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.

Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.


Кто-то умудрился взять аж по 6,78 :shock: Ну можна и перезанять через время.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 15.10.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:23

  Zebra написав:Казино працює 24 години на добу :mrgreen:

Чесно кажучи приморили вже... :P Ні туди, не сюди, живодьорять кота, за яйки тягнуть. Маніпулька ніяк не може визначитися з ким він: з розумними чи красивими? :P Напруга наростає, б'ють барабани туш! :P Ставки зроблені, панове! Круп'є, крути барабан вже, не томи! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26370
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1455145614571458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, Libo, s0v7a, Vitaka і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1131, 1132, 1133
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
11326 174746104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 23:21
s0v7a
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6622 1424479
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 42888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12149)
09.05.2019 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.