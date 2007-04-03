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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47
Козак-характерник написав:
Відчуваю дупою, кефір бродить...
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно!
Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот!
Хто не встиг - той опіздав!
П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.
Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
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Zebra
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:11
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Відчуваю дупою, кефір бродить...
Застрибуйте в рОкету, поки не запізно!
Полетимо туземун! Я вже купив квитка на звіздальот! Хто не встиг - той опіздав!
П.С. Для мене найкраший сценарій був би - падіння вниз бєтховєна відносно кефіра і $. Поміняв би кефірку на дєда, на піку, і дозакупив би дєда за фіат.
Чекаю просадки до 0.02 - 0.025 до BTC або $50-70 за штуку і можна входити.
Такий варіант мене теж влаштує. Але можна запізнитися сісти в рОкету і доведеться стрибати значно дорожче. Або дивитися, як утікає з рук потенційний прибуток. Жадібність - це погано в нашій справі. Класичний кошик: 50% - $; 40% - кріпта із бєтховєна і топових альткоїнів; 10% - овнокоїни, як супер ризикова частина. Торгівля альтами до бєтховєна - щоденно. Фіат - підстраховка, на випадок обвала цін в $ еквіваленті. Ітого - кріпта розмножується постійно без просідання значного $ складової кошика і чекає бурлану.
Профіт в $ фіксуємо після туземуну, частково виводимо, а частково реінвестуємо в кріпту. І так по колу. Також спостерігаю за кореляцію топових альтів не лише до дєда, а і між собою. Без особливого ризика, як мінімум 10% капає щомісяця. Хоча в кожному правилі є виключення і іноді можна кудись увійти на всю котлету. І навіщо мені годувати кролика на депо?
Хто спробував цю тему, кролику гроші не несе.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 09 тра, 2019 21:57
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
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Vitaka
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Додано: Чет 09 тра, 2019 22:17
Ну шо там?
"Никогда, никогда вы не увидите в этом году 5к" прошли.
"Никогда, никогда вы не увидите в этом году 6к" прошли.
Ждем "Никогда, никогда вы не увидите в этом году 7к"
?
П.С. Вся крипта красная, потому что все убежали из шиткоинов в биток, новых денег на рынке крипты мало, пытаются завлечь новых инвесторов.
Шото знают, тварюки! Видать, закупились уже по самые луидоры,теперь надо повыше погнать.
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artist_007
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Додано: Чет 09 тра, 2019 22:36
Vitaka написав:
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Кефір.
artist_007 написав:
Вся крипта красная, потому что все убежали из шиткоинов в биток
Але ми ж повинні йти проти натовпу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 09 тра, 2019 22:59
Vitaka написав:
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
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Zebra
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18
Zebra написав: Vitaka написав:
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Я не проти...
В мене многовекторна політика.
Але ставку роблю на кефір. Він на дні до всіх альтів. Можливо дашка тіко може скоріше піти. Тому і тримаю в кошику її. А сценарій падіння в $ еквіваленті бєтховєна і ріст кефіра відносно нього є гут.
Плюс докуплю за фіат бєтховєна.
П.С. Але такий сценарій читаємий, очевидний, а треба йти проти натовпу. Всі вже звикли, що після росту йде корекція. Сценарій маніпулька може поламати в цей раз.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 09 тра, 2019 23:28, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:20
Козак-характерник написав: Zebra написав: Vitaka написав:
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Я не проти...
В мене многовекторна політика.
Але ставку роблю на кефір. Він на дні до всіх алтьтів. Можливо дашка тіко може скоріше піти. Тому і тримаю в кошику її. А сценарій падіння в $ еквіваленті бєтховєна і ріст кефіра відносно нього є гут.
Плюс докуплю за фіат бєтховєна.
Наше казино працює 24 години на добу
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Zebra
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:23
Zebra написав: Vitaka написав:
%% по долларовому свопу взлетели до 0,74%. Кто-то чем-то активно закупается.
Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Кто-то умудрился взять аж по 6,78
Ну можна и перезанять через время.
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Vitaka
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:23
Zebra написав:
Казино працює 24 години на добу
Чесно кажучи приморили вже...
Ні туди, не сюди, живодьорять кота, за яйки тягнуть. Маніпулька ніяк не може визначитися з ким він: з розумними чи красивими?
Напруга наростає, б'ють барабани туш!
Ставки зроблені, панове! Круп'є, крути барабан вже, не томи!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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