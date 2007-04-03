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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:18
Ну что, биткоин отыграл ноябрьский обвал, вернувшись к уровням, на которых топтался с июня по ноябрь прошлого года.
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:33
Tegularius написав:
Ну что, биткоин отыграл ноябрьский обвал, вернувшись к уровням, на которых топтался с июня по ноябрь прошлого года.
Так. До речі обвал був різкий і без видимих причин. Обвалили, щоб не спішно таритися на дні. Період накопичення тривав. Деякі вважають, що дно ще попереду і чекають другого дна для перезакупу. А можливо ми вже й не побачимо ніколи тих цін, що є на сьогодні. Далі буде...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Козак-характерник
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