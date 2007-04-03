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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1456145714581459

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 85
1) дно вже було пройдено
8%
7
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:33

  Tegularius написав:Ну что, биткоин отыграл ноябрьский обвал, вернувшись к уровням, на которых топтался с июня по ноябрь прошлого года.

Так. До речі обвал був різкий і без видимих причин. Обвалили, щоб не спішно таритися на дні. Період накопичення тривав. Деякі вважають, що дно ще попереду і чекають другого дна для перезакупу. А можливо ми вже й не побачимо ніколи тих цін, що є на сьогодні. Далі буде...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.finder.com.au/binance-may-h ... -migration
HolyTropic
 
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