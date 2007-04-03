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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:33
Tegularius написав:
Ну что, биткоин отыграл ноябрьский обвал, вернувшись к уровням, на которых топтался с июня по ноябрь прошлого года.
Так. До речі обвал був різкий і без видимих причин. Обвалили, щоб не спішно таритися на дні. Період накопичення тривав. Деякі вважають, що дно ще попереду і чекають другого дна для перезакупу. А можливо ми вже й не побачимо ніколи тих цін, що є на сьогодні. Далі буде...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:56
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:32
Vitaka написав: Zebra написав:
Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Кто-то умудрился взять аж по 6,78
Ну можна и перезанять через время.
Місяць тому чи OMG чи щось кредитнули так, що стакан спорожнів. Я випадково в той момент зайшов і вирішив на халяву виставити по 5% в день. Хапнули, але через півдня повернули. В результаті прибуток 0. От, якби відсотки платили не в кінці дня, а на початку - то було би цікавіше або хоча би мінімалка щоб хоч 1 день була.
Майже все стоїть, навіть хайпові проекти принишкли, а дід як на дріжджах. І по моїх економічних розрахунках імовірність його росту в короткій перспективі і далі, як і місяць тому, зберігається в районі 45-65 %. По психології однозначно має рости в район аж вище 10. Ріст який був - лише квіточки. Але психологія - дуже ненадійна річ. Або є якась інформація, яку не знаємо і після її виходу в ефір можна буде продавати BTC або це плавний підігрів казана, в закипання якого ще мало хто вірить і дрова лише починають звозити.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:00
Фотон написав:
і вирішив на халяву виставити по 5% в день
лендінг? яка біржа в вас
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:05
greenozon написав: Фотон написав:
і вирішив на халяву виставити по 5% в день
лендінг? яка біржа в вас
Це було на Bitfinex
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:16
Фотон написав: greenozon написав: Фотон написав:
і вирішив на халяву виставити по 5% в день
лендінг? яка біржа в вас
Це було на Bitfinex
а можете ще 2а слова по цьому лендінгу - біржа (якщо ви заробили на цьому) ще щось забирає собі?
наприклад заробили 100 коінів на лендінгу - всі 100 підуть вам чи...
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greenozon
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