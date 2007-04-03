Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:37

greenozon написав: а можете ще 2а слова по цьому лендінгу - біржа (якщо ви заробили на цьому) ще щось забирає собі?

наприклад заробили 100 коінів на лендінгу - всі 100 підуть вам чи... а можете ще 2а слова по цьому лендінгу - біржа (якщо ви заробили на цьому) ще щось забирає собі?наприклад заробили 100 коінів на лендінгу - всі 100 підуть вам чи...

По пам'яті (швидше за все) 15% від суми прибутку іде біржі, 85% мені. Для прикладу BTC тримаю під 0,08 - 0,09 % в день деякі позиції уже майже місяць. Там можна виставляти від 2 до 30 днів. До цього нетрадиційного росту під 0,04 % в день стабільно важко було розмістити. Постоїть кілька днів і зривається (мене ця одностороння система трохи добиває, але нічого кращого чи надійнішого по депозитах поки не бачу). Справа в тому, що той хто бере кредит може його в будь-який момент достроково погасити. А ти, якщо розмістив на 30 днів, то під час раллі чи значно більших відсотків можеш лише облизуватися і не маєш можливості розмістити під більший відсоток. На депо можна виставляти як крипту так і стейблкоїни. Всього разом зараз 24 активи. Переважно на більшості активів вище 0,1% в день майже не реально заробити, але є іноді винятки. Раніше були солодші %.