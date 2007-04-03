Tegularius написав:Ну что, биткоин отыграл ноябрьский обвал, вернувшись к уровням, на которых топтался с июня по ноябрь прошлого года.
Так. До речі обвал був різкий і без видимих причин. Обвалили, щоб не спішно таритися на дні. Період накопичення тривав. Деякі вважають, що дно ще попереду і чекають другого дна для перезакупу. А можливо ми вже й не побачимо ніколи тих цін, що є на сьогодні. Далі буде...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Zebra написав:Значит грядет сопля вниз. Помню декабрь 2017 и январь 2018, затем вроде май или летом 2018 чета такое было, на пиках, массовый психох, туземун, на всю котлету с плечем, не глядя на процент займа. В итоге горела шерсть, рвало пуканы.
Кто-то умудрился взять аж по 6,78 Ну можна и перезанять через время.
Місяць тому чи OMG чи щось кредитнули так, що стакан спорожнів. Я випадково в той момент зайшов і вирішив на халяву виставити по 5% в день. Хапнули, але через півдня повернули. В результаті прибуток 0. От, якби відсотки платили не в кінці дня, а на початку - то було би цікавіше або хоча би мінімалка щоб хоч 1 день була.
Майже все стоїть, навіть хайпові проекти принишкли, а дід як на дріжджах. І по моїх економічних розрахунках імовірність його росту в короткій перспективі і далі, як і місяць тому, зберігається в районі 45-65 %. По психології однозначно має рости в район аж вище 10. Ріст який був - лише квіточки. Але психологія - дуже ненадійна річ. Або є якась інформація, яку не знаємо і після її виходу в ефір можна буде продавати BTC або це плавний підігрів казана, в закипання якого ще мало хто вірить і дрова лише починають звозити.
greenozon написав:а можете ще 2а слова по цьому лендінгу - біржа (якщо ви заробили на цьому) ще щось забирає собі? наприклад заробили 100 коінів на лендінгу - всі 100 підуть вам чи...
По пам'яті (швидше за все) 15% від суми прибутку іде біржі, 85% мені. Для прикладу BTC тримаю під 0,08 - 0,09 % в день деякі позиції уже майже місяць. Там можна виставляти від 2 до 30 днів. До цього нетрадиційного росту під 0,04 % в день стабільно важко було розмістити. Постоїть кілька днів і зривається (мене ця одностороння система трохи добиває, але нічого кращого чи надійнішого по депозитах поки не бачу). Справа в тому, що той хто бере кредит може його в будь-який момент достроково погасити. А ти, якщо розмістив на 30 днів, то під час раллі чи значно більших відсотків можеш лише облизуватися і не маєш можливості розмістити під більший відсоток. На депо можна виставляти як крипту так і стейблкоїни. Всього разом зараз 24 активи. Переважно на більшості активів вище 0,1% в день майже не реально заробити, але є іноді винятки. Раніше були солодші %.
Фотон написав:і вирішив на халяву виставити по 5% в день
лендінг? яка біржа в вас
Це було на Bitfinex
С чего Вы решили, что БФ не заплатила проценты за полдня, час, два часа?? Мне платят, выплата за текущие сутки с начала следующих, где-то в 3-00 по Киеву. это было бы слишком кошерно поюзать 2...3 часа актив, заработать себе и нифига не заплатить
Vitaka написав:С чего Вы решили, что БФ не заплатила проценты за полдня, час, два часа?? Мне платят, выплата за текущие сутки с начала следующих, где-то в 3-00 по Киеву. это было бы слишком кошерно поюзать 2...3 часа актив, заработать себе и нифига не заплатить
Все верно, проценты платят в 3-4 часа ночи. Удалось вчера свободный от торгов доллар пристроить под 0.75% в день, пока что не возвращали.