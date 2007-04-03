|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:53
Психологія і об'єми. Тре дивитися на маржу між попитом і пропозицією за період накопичення. Куди маніпулькє вигідніше крутанути рулетку. Класне порівняння з казанком, що кипить. Кипить так, що кришка на баняку дзвінить і краплями води вкрилася... Всі чекають до кого маніпулька приєднається: до гарних чи розумних? А нам треба приєднатися до переможців. Тому проводити многовекторну політику: ласкове теля у декількох маток молока смокче!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, тоже две пары, только вместо ЗЕКа - НЕО.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:22
Думка Хпєрда
Обозреватель цифрової індустрії Ентоні Сассано вважає, що сьогоднішній день став показовим. Крипторинок міг значно просісти на фоні звісток про злом великої біржі, однак падіння більшості цифрових монет було незначним. "Найбільша криптобіржа зламана, і ринок стійко тримається вже протягом декількох годин. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ведмежі настрої закінчені, почався новий цикл", — заявив він.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
|