RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 85
1) дно вже було пройдено
8%
7
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 15.10.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47

  Vitaka написав:Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?

Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке :mrgreen:

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6880
З нами з: 21.09.12
Подякував: 548 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:53

  Фотон написав: По психології однозначно має рости в район аж вище 10. Ріст який був - лише квіточки. Але психологія - дуже ненадійна річ. Або є якась інформація, яку не знаємо і після її виходу в ефір можна буде продавати BTC або це плавний підігрів казана, в закипання якого ще мало хто вірить і дрова лише починають звозити.

Психологія і об'єми. Тре дивитися на маржу між попитом і пропозицією за період накопичення. Куди маніпулькє вигідніше крутанути рулетку. :P Класне порівняння з казанком, що кипить. :) Кипить так, що кришка на баняку дзвінить і краплями води вкрилася... :P Всі чекають до кого маніпулька приєднається: до гарних чи розумних? :P А нам треба приєднатися до переможців. Тому проводити многовекторну політику: ласкове теля у декількох маток молока смокче! :)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26373
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, тоже две пары, только вместо ЗЕКа - НЕО.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 15.10.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:22

Думка Хпєрда

Обозреватель цифрової індустрії Ентоні Сассано вважає, що сьогоднішній день став показовим. Крипторинок міг значно просісти на фоні звісток про злом великої біржі, однак падіння більшості цифрових монет було незначним. "Найбільша криптобіржа зламана, і ринок стійко тримається вже протягом декількох годин. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ведмежі настрої закінчені, почався новий цикл", — заявив він.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26373
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1457145814591460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oleg_Sa, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1133, 1134, 1135
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
11346 174755694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 12:20
zzzzzz
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6622 1424545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 42890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.