Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:22

Обозреватель цифрової індустрії Ентоні Сассано вважає, що сьогоднішній день став показовим. Крипторинок міг значно просісти на фоні звісток про злом великої біржі, однак падіння більшості цифрових монет було незначним. "Найбільша криптобіржа зламана, і ринок стійко тримається вже протягом декількох годин. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ведмежі настрої закінчені, почався новий цикл", — заявив він.

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