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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47

  Vitaka написав:Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?

Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке :mrgreen:

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:53

  Фотон написав: По психології однозначно має рости в район аж вище 10. Ріст який був - лише квіточки. Але психологія - дуже ненадійна річ. Або є якась інформація, яку не знаємо і після її виходу в ефір можна буде продавати BTC або це плавний підігрів казана, в закипання якого ще мало хто вірить і дрова лише починають звозити.

Психологія і об'єми. Тре дивитися на маржу між попитом і пропозицією за період накопичення. Куди маніпулькє вигідніше крутанути рулетку. :P Класне порівняння з казанком, що кипить. :) Кипить так, що кришка на баняку дзвінить і краплями води вкрилася... :P Всі чекають до кого маніпулька приєднається: до гарних чи розумних? :P А нам треба приєднатися до переможців. Тому проводити многовекторну політику: ласкове теля у декількох маток молока смокче! :)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, тоже две пары, только вместо ЗЕКа - НЕО.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:22

Думка Хпєрда

Обозреватель цифрової індустрії Ентоні Сассано вважає, що сьогоднішній день став показовим. Крипторинок міг значно просісти на фоні звісток про злом великої біржі, однак падіння більшості цифрових монет було незначним. "Найбільша криптобіржа зламана, і ринок стійко тримається вже протягом декількох годин. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ведмежі настрої закінчені, почався новий цикл", — заявив він.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:41

  Vitaka написав:
  Фотон написав:Це було на Bitfinex


С чего Вы решили, что БФ не заплатила проценты за полдня, час, два часа?? Мне платят, выплата за текущие сутки с начала следующих, где-то в 3-00 по Киеву. это было бы слишком кошерно поюзать 2...3 часа актив, заработать себе и нифига не заплатить :mrgreen:

Якщо так, то це значно веселіше. Висновки зробив з того, що чомусь подумав, що після поточної доби платять відсотки.

P.S. Розібрав історію свого рахунку по поличкам, і бачу, що Ви праві. Щоночі в 4:30:** виплачують %.
Ось, що знайшов:
"Если трейдер принял ваше предложение о маржинальном финансировании, открыл и закрыл позицию в течение часа, то с него будет списана сумма за использование средств за первый полный час."
https://support.bitfinex.com/hc/ru/arti ... 003291905-Почему-предоставленные-мной-для-маржинального-финансирования-средства-были-возвращены-
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 05:05

  Zebra написав:Все верно, проценты платят в 3-4 часа ночи.
Удалось вчера свободный от торгов доллар пристроить под 0.75% в день, пока что не возвращали.

А не страшно на битфинекс нормальные суммы заводить? Про него постоянно какие-то нехорошие новости выходят, недавно вот прокурор Нью-Йорка что-то замутил.
У матросов нет стоп-лоссов
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