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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:53
Психологія і об'єми. Тре дивитися на маржу між попитом і пропозицією за період накопичення. Куди маніпулькє вигідніше крутанути рулетку. Класне порівняння з казанком, що кипить. Кипить так, що кришка на баняку дзвінить і краплями води вкрилася... Всі чекають до кого маніпулька приєднається: до гарних чи розумних? А нам треба приєднатися до переможців. Тому проводити многовекторну політику: ласкове теля у декількох маток молока смокче!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, тоже две пары, только вместо ЗЕКа - НЕО.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:22
Думка Хпєрда
Обозреватель цифрової індустрії Ентоні Сассано вважає, що сьогоднішній день став показовим. Крипторинок міг значно просісти на фоні звісток про злом великої біржі, однак падіння більшості цифрових монет було незначним. "Найбільша криптобіржа зламана, і ринок стійко тримається вже протягом декількох годин. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ведмежі настрої закінчені, почався новий цикл", — заявив він.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:41
Якщо так, то це значно веселіше. Висновки зробив з того, що чомусь подумав, що після поточної доби платять відсотки.
P.S. Розібрав історію свого рахунку по поличкам, і бачу, що Ви праві. Щоночі в 4:30:** виплачують %.
Ось, що знайшов:
"Если трейдер принял ваше предложение о маржинальном финансировании, открыл и закрыл позицию в течение часа, то с него будет списана сумма за использование средств за первый полный час."
Додано: Суб 11 тра, 2019 05:05
А не страшно на битфинекс нормальные суммы заводить? Про него постоянно какие-то нехорошие новости выходят, недавно вот прокурор Нью-Йорка что-то замутил.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:27
Семь триллионов долларов могут зайти на крипторынок
Fidelity Investments, один из крупнейших в мире управляющих активами, запустит сервис криптовалют «в течение нескольких недель» .
Fidelity заявляет, что ее продукт для торговли криптовалютой ориентирован на институциональных трейдеров и первоначально будет ориентирован на Биткоин. Представитель Fidelity Арлин Робертс сказала:
«В настоящее время у нас есть выбор клиентов, которых мы поддерживаем на нашей платформе. Мы будем продолжать предоставлять наши услуги в ближайшие недели и месяцы в зависимости от потребностей наших клиентов, юрисдикций и других факторов. В настоящее время наше предложение крипто-услуг ориентировано на Биткоин».
Fidelity - один из первых крупных игроков на Уолл-стрит, принявший Биткоин. Ранее фирма обнародовала планы по организации крипто-депозитарного обслуживания институционального уровня и пообещала внебиржевую платформу для торговли Биткоинами.
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:36
Нет. Это все рыночные манипуляции. Биржа пережила многих с 2012 года. Основатели и врадельцы там явно скамиться не собираются.
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:13
Tegularius, я извиняюсь, шо вмешиваюсь, но спросите у КХ, не боится ли он заводить на Лайвкоин и другие дыры
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