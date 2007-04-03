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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1458145914601461

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:42

  Vitaka написав:Tegularius, я извиняюсь, шо вмешиваюсь, но спросите у КХ, не боится ли он заводить на Лайвкоин и другие дыры :)

Ні, не бздю... :P Я зараз переважно на Лайвкоїн, Ексмо і Бінанс. Але зареєструвався майже на всіх біржах, що є на бестченж.

П.С. Що паньство думає про подальшу долю топових альтів? Дно відносно бітка. Який сценарій найімовірніший?

1. Подальший ріст ціни в $ при відносно стабільному курсі бітка в $? І за рахунок цього зростання відносно бітка.

2. Ріст відносно бітка завдяки падінню бітка в $ і відносно стабільно курсі альтів в $?

3. Одночасне падіння у $ бітка і топових альтів, але падіння бітка глибше ніж альтів і завдяки цьому зростання ціни альтів відносно бітка.

Всім дякую, якщо поділитеся думками! :P Перелив 30% кефіра в $ по 188$.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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