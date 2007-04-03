Ні, не бздю... Я зараз переважно на Лайвкоїн, Ексмо і Бінанс. Але зареєструвався майже на всіх біржах, що є на бестченж.
П.С. Що паньство думає про подальшу долю топових альтів? Дно відносно бітка. Який сценарій найімовірніший?
1. Подальший ріст ціни в $ при відносно стабільному курсі бітка в $? І за рахунок цього зростання відносно бітка.
2. Ріст відносно бітка завдяки падінню бітка в $ і відносно стабільно курсі альтів в $?
3. Одночасне падіння у $ бітка і топових альтів, але падіння бітка глибше ніж альтів і завдяки цьому зростання ціни альтів відносно бітка.
Всім дякую, якщо поділитеся думками! Перелив 30% кефіра в $ по 188$.