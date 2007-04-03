Біткоїн зростає четвертий день поспіль, додаючи за останню добу більше 3% і близько 9% від початку тижня. Протягом 18 місяців біткоїн оновить свій історичний максимум $20 000.
Про це глава криптовалютного торгового банку Galaxy Digital Майк Новограц завявив в інтерв'ю CNN, повідомляє видання Ttrcoin. Згідно зі словами підприємця, рівень $6 000 може стати лише точкою, а наступна виявиться біля значення $10 000. Він також припустив, що цього разу курси інших криптовалют не будуть рости так швидко: "Інші монети, Ethereum іде наступним за розмірами, за ним Ripple... Їм треба буде довести, що вони щось можуть".
Новограц нагадав, що з усіх елементів періодичної таблиці "тільки золото є засобом накопичення. Просто так вирішили". Інші елементи, наприклад, мідь, цінуються, тому що люди використовують їх. Після цього глава Galaxy провів паралель з ринком криптовалют, де біткоїн візьме на себе функцію цифрового золота, а альткоїни, як і мідь, будуть повинні продемонструвати свої корисні властивості: "Іншими словами, вони повинні зібрати людей в співтовариство, залучити розробників, залучити програмістів і показати, що вони чогось варті".
П.С. Так що не бздо! На корекції застрибуйте у рОкету. Попереду нові висоти! І нові пікнічки на галявині! З шашличком і панянками! Хто не встиг - той опіздав!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 11 тра, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Vitaka написав:Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке
Усреднился по эфиру и закрылся по 0.028300 По зеку пока в просадке, но обе позиции фактически на моменте в ноль. Планирую шортить биток серьезно после 7000, считаю, что сейчас идет фаза сбития шортов отрицающих его рост, и сильно выше уже врятли улетим, побарахтаемся в районе 6000-7000 и пойдет плавно вниз ажиотаж на спад.