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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1459146014611462>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:42

  Vitaka написав:Tegularius, я извиняюсь, шо вмешиваюсь, но спросите у КХ, не боится ли он заводить на Лайвкоин и другие дыры :)

Ні, не бздю... :P Я зараз переважно на Лайвкоїн, Ексмо і Бінанс. Але зареєструвався майже на всіх біржах, що є на бестченж.

П.С. Що паньство думає про подальшу долю топових альтів? Дно відносно бітка. Який сценарій найімовірніший?

1. Подальший ріст ціни в $ при відносно стабільному курсі бітка в $? І за рахунок цього зростання відносно бітка.

2. Ріст відносно бітка завдяки падінню бітка в $ і відносно стабільно курсі альтів в $?

3. Одночасне падіння у $ бітка і топових альтів, але падіння бітка глибше ніж альтів і завдяки цьому зростання ціни альтів відносно бітка.

Всім дякую, якщо поділитеся думками! :P Перелив 30% кефіра в $ по 188$.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:33

Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:00

  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)

Очень странно это всё. До халвинга же еще целый год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:17

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)

Очень странно это всё. До халвинга же еще целый год.


Надули - и всё :) Есть только действительность.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:21

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)

Очень странно это всё. До халвинга же еще целый год.

Але факт - річ уперта. Обвалістам фігу показали. Психологія. :P

  Vitaka написав:Есть только действительность.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:37

Хвиля оптимізму

Біткоїн зростає четвертий день поспіль, додаючи за останню добу більше 3% і близько 9% від початку тижня. Протягом 18 місяців біткоїн оновить свій історичний максимум $20 000.

Про це глава криптовалютного торгового банку Galaxy Digital Майк Новограц завявив в інтерв'ю CNN, повідомляє видання Ttrcoin. Згідно зі словами підприємця, рівень $6 000 може стати лише точкою, а наступна виявиться біля значення $10 000. Він також припустив, що цього разу курси інших криптовалют не будуть рости так швидко: "Інші монети, Ethereum іде наступним за розмірами, за ним Ripple... Їм треба буде довести, що вони щось можуть".

Новограц нагадав, що з усіх елементів періодичної таблиці "тільки золото є засобом накопичення. Просто так вирішили". Інші елементи, наприклад, мідь, цінуються, тому що люди використовують їх. Після цього глава Galaxy провів паралель з ринком криптовалют, де біткоїн візьме на себе функцію цифрового золота, а альткоїни, як і мідь, будуть повинні продемонструвати свої корисні властивості: "Іншими словами, вони повинні зібрати людей в співтовариство, залучити розробників, залучити програмістів і показати, що вони чогось варті".

П.С. Так що не бздо! :P На корекції застрибуйте у рОкету. Попереду нові висоти! І нові пікнічки на галявині! З шашличком і панянками! :P Хто не встиг - той опіздав! :lol:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 11 тра, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:42

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)

Очень странно это всё. До халвинга же еще целый год.

Та лайткоин тоже начали заранее надувать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:45

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Пішли на штурм 7000$ :P Ау, шпекулянти, де всі поділися? :P Кайфуєм! :)

Очень странно это всё. До халвинга же еще целый год.

Та лайткоин тоже начали заранее надувать.

Угу...В 4 рази надули. Якщо приміряти 4 ікси на бітку, то 12-13000$ повинні надути. :) А кефір бродить....
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:47

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?

Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке :mrgreen:

Зображення

Усреднился по эфиру и закрылся по 0.028300
По зеку пока в просадке, но обе позиции фактически на моменте в ноль. Планирую шортить биток серьезно после 7000, считаю, что сейчас идет фаза сбития шортов отрицающих его рост, и сильно выше уже врятли улетим, побарахтаемся в районе 6000-7000 и пойдет плавно вниз ажиотаж на спад.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:52

Zebra Зьобра, є думки про мої версії по альтам?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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