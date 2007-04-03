Думаю, что зараз відбувається глобальная корекція після затяжного падіння. Хтось прогнозує 20 000+, але я більш реально мислю. Бачу по багатьом youtube-аналітикам, що вони почали шортити біток з 4800, 5000, 5300, 5600, 5700, 6000 і т.д. Зараз йде витеснення цих шортистів, як було у грудні 2017 року.
Альти проснуться скоро, буде повторення січня 2018 року, тому що саме зараз корекція від тих подій, і все буде повторюватись. Тоді усі альти провалилися у пекло по відношенню до бітка, а потім почали їх гнати.