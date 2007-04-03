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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1459146014611462

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:59

  Козак-характерник написав:Zebra Зьобра, є думки про мої версії по альтам?

Думаю, что зараз відбувається глобальная корекція після затяжного падіння. Хтось прогнозує 20 000+, але я більш реально мислю. Бачу по багатьом youtube-аналітикам, що вони почали шортити біток з 4800, 5000, 5300, 5600, 5700, 6000 і т.д. Зараз йде витеснення цих шортистів, як було у грудні 2017 року.

Альти проснуться скоро, буде повторення січня 2018 року, тому що саме зараз корекція від тих подій, і все буде повторюватись. Тоді усі альти провалилися у пекло по відношенню до бітка, а потім почали їх гнати.
Zebra
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  #<1 ... 1459146014611462
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