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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:13
Мое лично мнение-пошло оно все нах...По таким ценам,я не покупаю,в рынок не вхожу и в провокациях не учавствую..Если рост дальше-вперед,без меня...Рынок крипты для меня умер после цены в 6200.Манал я все альты,битки и всех их держателей вместе взятых...Готовлюсь к мировому кризису осенью и перехожу в драгметаллы и антиквариат...Лучше не заработать и не потерять,чем играть в лотерею и обогащать пид...сов.Я все сказал!Будет ниже 6000-я подумаю,ниже 5500 начну откупаться и то...смотря по чем будут альты.Нет-значит нет!Удачи хомякам!
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:19
Без психов. Тут выигрывают только терпеливые. Откупаться планировали не выше 4500 - ЖДИТЕ.
Кто начинает жалеть об упущенной выгоде, у того включаются эмоции, отключаются мозги и его депозит идет в разнос. Однажды наступил на эти грабли, вылетел по стопу с крупным убытком в 2000+ баксов. Взяли эмоции, решил тут же отыграться, получил еще 3000 баксов убытка. За день минус 5000. Теперь только терпение и осторожность. Это было в 2017 году, осенью, когда только начинал по крупному игру.
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:37
Дякую за думку! По графіку можливий такий варіант. Злив ще третину кефіра.
П.С. На момент довів кошик до пропорції: 70% - $; 20% - кефір; 10% - даш. До дашки приглядаюся пильніше. Можливо нарощу її частину, якщо корекція буде. І кефіра докуплю. По ситуації. Поки виводжу частину профіта в $. Виведу на Приват кодом і докуплю справжніх $ і під грушу...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:40
Не кіпішуй, брате! Буде і в Тебе свято! Тіко без нервів, Зьобра діло каже... Йти не треба. Ніде так смачно не пригощають.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,Козак-не я не психую..Спасибо парни.Реально,меня просто поражает неужели есть такие де-билы,которые будут покупать по этим ценам,едва отровавшись от дна??Я лучше не заработаю,но в рынок не войду однозначно,по +10-15% за сутки на сплошом негативном фоне с биржами и прочей муйней-это идиотизм в чистом виде..Я альтов и так взял на долгосрок,сливать их при первом "пуке" не планирую но и добирать портфель(не успел %на 30) и нести денег в этот шизофренический рынок,не буду..То что наблюдаю сейчас-это клиника сплошная..Но я не пациент..У меня лично нет столько жадности,иллюзий на этот счет...6200-имел ввиду стоимость альтов максимум на цену биткоина.Сам биткоин,выше 4500 не интересен вообще,как был не интересен лично мне всегда..Альты из топ-30 наше все...Не все,но десяток можно набрать перспективных всегда
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:23
хм, ... нарешті ціна на бітфайнекс вирівнялася із нормальними біржами
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:25
Сейчас добьют неудачливых шортистов, закрепятся выше $7k для создания иллюзии устойчивого роста хомякам в радость, затем можно будет снять урожай с лонгистов. Я позитивно оценивал потенциал рынка ещё в начале года, но не вижу оснований для прорыва выше $10k сейчас.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:32
Зону 6.8-7k розглядую як велику резистентцію, … зафіксувався, до закриття тижневої буду тільки скальпити, … імхо, потрібен відкат, фібо ще не розтягував, в першу чергу цікава реакція маркету на тест зверху 6к
Life is bull trap
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