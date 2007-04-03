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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1459146014611462

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:13

Мое лично мнение-пошло оно все нах...По таким ценам,я не покупаю,в рынок не вхожу и в провокациях не учавствую..Если рост дальше-вперед,без меня...Рынок крипты для меня умер после цены в 6200.Манал я все альты,битки и всех их держателей вместе взятых...Готовлюсь к мировому кризису осенью и перехожу в драгметаллы и антиквариат...Лучше не заработать и не потерять,чем играть в лотерею и обогащать пид...сов.Я все сказал!Будет ниже 6000-я подумаю,ниже 5500 начну откупаться и то...смотря по чем будут альты.Нет-значит нет!Удачи хомякам!
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:19

  osafly написав:Мое лично мнение-пошло оно все нах...По таким ценам,я не покупаю,в рынок не вхожу и в провокациях не учавствую..Если рост дальше-вперед,без меня...Рынок крипты для меня умер после цены в 6200.Манал я все альты,битки и всех их держателей вместе взятых...Готовлюсь к мировому кризису осенью и перехожу в драгметаллы и антиквариат...Лучше не заработать и не потерять,чем играть в лотерею и обогащать пид...сов.Я все сказал!Будет ниже 6000-я подумаю,ниже 5500 начну откупаться и то...смотря по чем будут альты.Нет-значит нет!Удачи хомякам!

Без психов. Тут выигрывают только терпеливые. Откупаться планировали не выше 4500 - ЖДИТЕ.
Кто начинает жалеть об упущенной выгоде, у того включаются эмоции, отключаются мозги и его депозит идет в разнос. Однажды наступил на эти грабли, вылетел по стопу с крупным убытком в 2000+ баксов. Взяли эмоции, решил тут же отыграться, получил еще 3000 баксов убытка. За день минус 5000. Теперь только терпение и осторожность. Это было в 2017 году, осенью, когда только начинал по крупному игру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:37

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Zebra Зьобра, є думки про мої версії по альтам?

Думаю, что зараз відбувається глобальная корекція після затяжного падіння. Хтось прогнозує 20 000+, але я більш реально мислю. Бачу по багатьом youtube-аналітикам, що вони почали шортити біток з 4800, 5000, 5300, 5600, 5700, 6000 і т.д. Зараз йде витеснення цих шортистів, як було у грудні 2017 року.

Альти проснуться скоро, буде повторення січня 2018 року, тому що саме зараз корекція від тих подій, і все буде повторюватись. Тоді усі альти провалилися у пекло по відношенню до бітка, а потім почали їх гнати.

Дякую за думку! По графіку можливий такий варіант. Злив ще третину кефіра.

Зображення

П.С. На момент довів кошик до пропорції: 70% - $; 20% - кефір; 10% - даш. До дашки приглядаюся пильніше. Можливо нарощу її частину, якщо корекція буде. І кефіра докуплю. По ситуації. Поки виводжу частину профіта в $. Виведу на Приват кодом і докуплю справжніх $ і під грушу... :)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:40

  osafly написав:Мое лично мнение-пошло оно все нах...По таким ценам,я не покупаю,в рынок не вхожу и в провокациях не учавствую..Если рост дальше-вперед,без меня...Рынок крипты для меня умер после цены в 6200.Манал я все альты,битки и всех их держателей вместе взятых...Готовлюсь к мировому кризису осенью и перехожу в драгметаллы и антиквариат...Лучше не заработать и не потерять,чем играть в лотерею и обогащать пид...сов.Я все сказал!Будет ниже 6000-я подумаю,ниже 5500 начну откупаться и то...смотря по чем будут альты.Нет-значит нет!Удачи хомякам!

Не кіпішуй, брате! :P Буде і в Тебе свято! Тіко без нервів, Зьобра діло каже... :) Йти не треба. Ніде так смачно не пригощають. :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra,Козак-не я не психую..Спасибо парни.Реально,меня просто поражает неужели есть такие де-билы,которые будут покупать по этим ценам,едва отровавшись от дна??Я лучше не заработаю,но в рынок не войду однозначно,по +10-15% за сутки на сплошом негативном фоне с биржами и прочей муйней-это идиотизм в чистом виде..Я альтов и так взял на долгосрок,сливать их при первом "пуке" не планирую но и добирать портфель(не успел %на 30) и нести денег в этот шизофренический рынок,не буду..То что наблюдаю сейчас-это клиника сплошная..Но я не пациент..У меня лично нет столько жадности,иллюзий на этот счет...6200-имел ввиду стоимость альтов максимум на цену биткоина.Сам биткоин,выше 4500 не интересен вообще,как был не интересен лично мне всегда..Альты из топ-30 наше все...Не все,но десяток можно набрать перспективных всегда
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:23

хм, ... нарешті ціна на бітфайнекс вирівнялася із нормальними біржами 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:25

Сейчас добьют неудачливых шортистов, закрепятся выше $7k для создания иллюзии устойчивого роста хомякам в радость, затем можно будет снять урожай с лонгистов. Я позитивно оценивал потенциал рынка ещё в начале года, но не вижу оснований для прорыва выше $10k сейчас.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:32

Зону 6.8-7k розглядую як велику резистентцію, … зафіксувався, до закриття тижневої буду тільки скальпити, … імхо, потрібен відкат, фібо ще не розтягував, в першу чергу цікава реакція маркету на тест зверху 6к
Life is bull trap
TylerTruman_
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