Додано: Суб 11 тра, 2019 21:16

Zebra,Козак-не я не психую..Спасибо парни.Реально,меня просто поражает неужели есть такие де-билы,которые будут покупать по этим ценам,едва отровавшись от дна??Я лучше не заработаю,но в рынок не войду однозначно,по +10-15% за сутки на сплошом негативном фоне с биржами и прочей муйней-это идиотизм в чистом виде..Я альтов и так взял на долгосрок,сливать их при первом "пуке" не планирую но и добирать портфель(не успел %на 30) и нести денег в этот шизофренический рынок,не буду..То что наблюдаю сейчас-это клиника сплошная..Но я не пациент..У меня лично нет столько жадности,иллюзий на этот счет...6200-имел ввиду стоимость альтов максимум на цену биткоина.Сам биткоин,выше 4500 не интересен вообще,как был не интересен лично мне всегда..Альты из топ-30 наше все...Не все,но десяток можно набрать перспективных всегда