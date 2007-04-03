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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:42
Біток
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:42
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:44
Кефір
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:45
Даш
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:49
Згодний. На 9 місячному потолок бітка 7300$. На 7100 виходити можна, якщо накачають. Я по альтам в нєпонятках. На 9 місячному графіку попередні піки помацчємо чи ні... Дашка і кефір, можливо ще дадуть трохи жару. Спостерігаю.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:22
Для розвороту під питанням сценарій, … фігура 2на вершина? чи дистрибуція вище 6к? … в обох випадках розглядую зону 6.2-6.4к як локальну підтримку, а потім формація нижче лоу,
… купувати низа настроєнний, а шортити поки сцикотно
Life is bull trap
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:24
Та да... Які думки по цінам топ альтів в $?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:36
Даш / кефір
План шальний потрапити із туземуна в туземун. Здається кефірку можуть погнати на 220-240$. Тобто 1 кефір можна буде виміняти на 2 дашки. А потім і Дашку на 200-220$ погонять. Спостерігаю за кореляцією цих альтів.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:03
Zebra,в очередной раз отдаю Вам должное...Перед глазими "стоит Ваш пост двухнедельной давности о допечатывании Тезера и последствиях" Вы снова оказались правы,они реально раздают токены,пампя рынок и зарабатывая как на комиссионных,так и пополняя дыру в балансе "уплывшего" тезера живыми деньгами еб... хомяков поверивших во "второе пришествие"....для которого,думаю еще не время..Чем больше смотришь на этот цирк,тем больше понимаешь грандиозность этого лохотрона
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:11
На дистибуції бітка можемо отримати весну на альті, ... космонавти чекають, як кєшу на 400, так і хриплого -> куди долетить, ... на розвороті діда альта буде тримати рівні підтримки до $, на яких можна буде розглядувати пампи по кросс-курсу,
... зараз цікавий момент на 4ч графіку BTC => доджі + об'єми трохи знизилися.
Life is bull trap
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