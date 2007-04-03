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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1460146114621463

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:42

Біток

Зображення
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:42

  Козак-характерник написав:Звісно, що на зеленому входити не треба. Це закон. Графіки 9 місячні роблю.

не більше 4500 за біток і баста
можливо навіть ретест 3000 - у крипті все можливо
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:44

Кефір

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Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:45

Даш

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Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:49

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Звісно, що на зеленому входити не треба. Це закон. Графіки 9 місячні роблю.

не більше 4500 за біток і баста
можливо навіть ретест 3000 - у крипті все можливо

Згодний. На 9 місячному потолок бітка 7300$. На 7100 виходити можна, якщо накачають. Я по альтам в нєпонятках. На 9 місячному графіку попередні піки помацчємо чи ні... :P Дашка і кефір, можливо ще дадуть трохи жару. Спостерігаю.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:22

Для розвороту під питанням сценарій, … фігура 2на вершина? чи дистрибуція вище 6к? … в обох випадках розглядую зону 6.2-6.4к як локальну підтримку, а потім формація нижче лоу,
… купувати низа настроєнний, а шортити поки сцикотно :)
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:24

  TylerTruman_ написав:… купувати низа настроєнний, а шортити поки сцикотно :)

Та да... :P Які думки по цінам топ альтів в $?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:36

Даш / кефір

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План шальний потрапити із туземуна в туземун. :P Здається кефірку можуть погнати на 220-240$. Тобто 1 кефір можна буде виміняти на 2 дашки. А потім і Дашку на 200-220$ погонять. Спостерігаю за кореляцією цих альтів.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:03

  Zebra написав:Тут 2 фактора в последние дни толкнули биток:
1) вынос шортов (следовательно шортить нужно довольно выше, чем думает основная масса)
2) паника на битфинекс через возможный скам привела к спросу на биток и вывод его оттуда (битфинекс поредел на треть)

Поэтому считаю, что скама битфинекса не будет. Они раздадут токенов на 1 млрд $ - а желающих на растущем рынке купить всякое овно предостаточно, а тут работающий бизнес, который приносит пол миллиарда долларов за год на комиссионных.


Zebra,в очередной раз отдаю Вам должное...Перед глазими "стоит Ваш пост двухнедельной давности о допечатывании Тезера и последствиях" Вы снова оказались правы,они реально раздают токены,пампя рынок и зарабатывая как на комиссионных,так и пополняя дыру в балансе "уплывшего" тезера живыми деньгами еб... хомяков поверивших во "второе пришествие"....для которого,думаю еще не время..Чем больше смотришь на этот цирк,тем больше понимаешь грандиозность этого лохотрона :D
osafly
 
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